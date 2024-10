Porto x Sporting: quem venceu mais clássicos? Veja as estatísticas

Confira as estatísticas de Porto e Sporting (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 14:15 • Rio de Janeiro

Porto e Sporting protagonizam um dos grandes clássicos do futebol português. Com o passar dos anos, o confronto entre as equipes portuguesas ganhou o apelido de "Dragões vs Leões", que são os animais mascotes dos clubes. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Porto e Sporting? O Lance! te conta.

Porto e Sporting fazem um dos maiores clássicos de Portugal; confira as estatísticas do clássico (Foto: AFP)

Quem mais venceu na história do clássico entre Porto e Sporting?

A rivalidade entre Porto e Sporting se iniciou de fato no ano de 1922, quando as equipes se enfrentaram na grande final do Campeonato de Portugal daquele ano. Na ocasião, os Dragões venceram pelo placar de 3 a 1, fazendo com que o clube de Lisboa cortasse relações com os portistas.

Desde então, 250 confrontos no clássico entre Porto e Sporting aconteceram, com um grande equilíbrio nas estatísticas. Destas partidas, 180 foram pela Primeira Liga (atual campeonato nacional de Portugal), 43 pela Taça de Portugal, nove pela Supercopa do país, seis pela Taça da Liga e mais 12 pelo Campeonato de Portugal.

Quem leva a vantagem em vitórias pelo clássico é a equipe do Porto. Os Dragões venceram 93 partidas do confronto, contra 84 do rival, Sporting. Além disso, os embates entre as equipes ainda contam com mais 73 empates.

Os confrontos em finais das equipes

O clássico entre Porto e Sporting garantiu ao torcedor, ainda, 16 finais de competições. A primeira, aconteceu em 1922, pelo Campeonato Português, e a última, na temporada 2023-24, pela Taça de Portugal.

Das 16 decisões por troféus entre os times, o confronto está igual, com ambos vencendo oito taças. A equipe do Porto venceu três vezes o Campeonato de Portugal (1921-22, 1924-25 e 1936-37), três Taças de Portugal (1993-94, 1999-00 e 2023-24), uma Supercopa de Portugal (2024) e uma Taça da Liga (2022-23).

Já o Sporting tem como títulos, três Taças de Portugal (1977-78, 2007-08 e 2018-19), quatro Supercopas de Portugal (1995, 2000, 2007 e 2008), além de mais uma Taça da Liga (2022-23).