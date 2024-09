Hino do Vasco: veja letra, origem e história da música

Veja tudo sobre a história do hino do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 12:18 • Rio de Janeiro

O Gigante da Colina é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e sua apaixonada torcida representa atualmente a quinta força do país. A música atual do clube é a terceira de sua história e foi criada por compositor que emplacou as canções de times rivais. Quer saber tudo sobre o hino do Vasco? O Lance! conta para você.

Quinta maior torcida do Brasil, Vasco já teve três hinos em sua história (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira a letra do hino do Vasco

Vamos todos cantar de coração

A Cruz de Malta é o meu pendão

Tu tens o nome do heroico português

Vasco da Gama, a tua fama assim se fez

Tua imensa torcida é bem feliz

Norte-Sul, Norte-Sul deste Brasil

Tua estrela, na terra a brilhar

Ilumina o mar

No atletismo, és um braço

No remo, és imortal

No futebol, és um traço

De união Brasil-Portugal

Origem e história do hino do Vasco da Gama

O atual hino do Vasco da Gama foi criado quase cinco décadas após a criação do clube, em 1898. No entanto, se engana quem acha que o clube não tinha uma canção para representar a instituição, já que o clube chegou a possuir dois cantos oficiais.

Os primeiros hinos do clube

O primeiro foi a canção “Hino Triunfal do Vasco da Gama”, que foi composta por Joaquim Barros Ferreira da Silva, em 1918, quando o clube completou 20 anos de existência. O outro hino viria a aparecer vinte anos mais tarde, nomeado de “Meu Pavilhão”, resultado de colaboração entre os compositores João de Freitas e Ernani Corrêa em um concurso musical.

No entanto, o hino que realmente cairia nas graças da torcida viria a surgir no ano de 1949, com composição de Lamartine Babo, ícone da música popular brasileira e das marchinhas de carnaval. A então "Marcha do Vasco" surgiu pelo Trem da Alegria, famoso programa de auditório da época em que Babo fazia parte. É interessante pontuar que o carioca não só produziu o hino do Vasco da Gama, mas também de seus rivais Fluminense, Botafogo e Flamengo, além de inúmeros outros clubes do Rio de Janeiro.

Os significados da música feita por Lamartine Babo

Para os significados do hino, o ponto de partida para a criação foi a conexão do clube carioca com suas raízes portuguesas. Logo na primeira estrofe temos referências a símbolos famosos lusitanos do período das Grandes Navegações, como a "Cruz de Cristo", que se popularizou aqui no Brasil como a "Cruz de Malta" e que é o grande emblema do clube.

A Cruz de Malta é o símbolo mais tradicional da história do Vasco da Gama (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Seguindo nas estrofes do hino do Vasco, Lamartine faz referências ao navegador português Vasco da Gama, que nome à instituição que surgiu em um primeiro momento como clube de remo. Na segunda estrofe, a música destaca o brilhantismo do clube em levar o seu sucesso para um âmbito nacional, saindo do estado do Rio de Janeiro.

Assim, Babo termina a música destacando a força do Vasco não somente no futebol, mas também em outros esportes, como o atletismo e o remo.