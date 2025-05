Por que o Japão joga de azul, cor que não está na bandeira

Ao observar a seleção japonesa de futebol entrar em campo em uma Copa do Mundo com seu tradicional uniforme azul, muitos torcedores se perguntam: por que o Japão joga de azul, se sua bandeira nacional é branca com um círculo vermelho? A resposta para essa dúvida não está em questões políticas ou monárquicas, mas sim em raízes esportivas e acadêmicas que moldaram a identidade do país nas competições internacionais. O Lance! te explica por que o Japão joga de azul.

Por que o Japão joga de azul?

Diferente de seleções como Itália e Holanda, cuja escolha de cor está associada à monarquia ou casas reais, o Japão adotou o azul por influência direta do meio universitário. No início do século XX, quando o esporte começou a se organizar formalmente no país, especialmente o futebol, as primeiras equipes que representaram o Japão eram formadas majoritariamente por jogadores universitários. Entre essas instituições, destacava-se a Universidade Imperial de Tóquio, na qual o azul era a cor predominante dos uniformes esportivos.

A partir dessa base, o azul passou a ser utilizado como símbolo esportivo nos primeiros compromissos internacionais. A estreia da seleção japonesa em torneios oficiais aconteceu nos Jogos do Extremo Oriente de 1930, e já naquela ocasião, o time entrou em campo com camisas azuis. O sucesso e o reconhecimento internacional contribuíram para a consolidação do uniforme azul como padrão da seleção nacional.

Por que o azul permaneceu até hoje?

Mesmo após décadas de mudanças sociais, políticas e econômicas no Japão, o uniforme azul sobreviveu e se fortaleceu como marca da seleção japonesa. O azul passou a representar, para os torcedores e atletas, muito mais do que uma herança universitária: tornou-se símbolo de união, disciplina e espírito competitivo — características associadas à cultura japonesa.

Nas últimas décadas, com a crescente visibilidade da seleção japonesa em Copas do Mundo, Olimpíadas e torneios asiáticos, o uniforme azul se transformou também em um ícone visual reconhecido globalmente. O apelido “Samurai Blue” reforça essa identidade, unindo a tradição guerreira dos samurais à cor que representa o orgulho esportivo nacional.

E o uniforme branco com vermelho?

A seleção japonesa também utiliza, com frequência, um uniforme reserva branco com detalhes vermelhos — esse sim, inspirado diretamente na bandeira nacional, conhecida como "Nisshōki" ou Hinomaru. A combinação reforça a conexão com o símbolo do sol nascente e costuma ser usada como segunda opção em jogos fora de casa ou quando há conflito de cores.

No entanto, é o azul que segue sendo a escolha principal. O uniforme azul é usado com exclusividade em partidas importantes, como estreias em Copas do Mundo e jogos decisivos. Para o torcedor japonês, ver a equipe vestida de azul é uma tradição que vai além das cores da bandeira: é um sinal de identidade e continuidade.

Azul além do futebol

A influência da cor azul não se restringe à seleção masculina de futebol. Outras equipes esportivas japonesas também adotaram o azul em suas vestimentas, como a seleção feminina — apelidada de Nadeshiko Japan — e equipes olímpicas de esportes como vôlei, beisebol e rugby. O azul, portanto, ultrapassou o futebol e se tornou uma cor institucional no esporte japonês.

As federações esportivas e a própria JFA (Associação Japonesa de Futebol) valorizam essa continuidade estética, reforçando o azul como cor-símbolo da seleção, muito embora ele não tenha relação direta com a bandeira ou escudo nacional.

Tradição do Japão

O Japão joga de azul por uma tradição nascida do meio universitário, que ganhou força com o tempo e se transformou em símbolo nacional no esporte. Mesmo com uma bandeira branca e vermelha, o “Samurai Blue” se consolidou como identidade visual e emocional da seleção. Hoje, o azul representa o espírito competitivo, a disciplina e o orgulho de um país que abraçou essa cor como parte de sua alma esportiva.