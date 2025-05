Você já se perguntou como foram escolhidos o formato e as medidas dos campos de futebol? Hoje são padronizadas pela Fifa, evitando que cada país ou cidade tenham medidas que atrapalhem a qualidade do jogo. O Lancepédia vai contar detalhes o porquê o campo de futebol tem esse formato e medidas e como a entidade busca manter este padrão em jogos oficiais.

Por que o campo de futebol tem esse formato e medidas?

Quando o esporte surgiu na Inglaterra, por volta do século XIX, não existiam regras oficiais em relação ao campo de jogo. Ou seja, cada cidade ou escola jogava de um jeito. Às vezes o campo era quadrado, oval ou com qualquer tamanho disponível, o que dificultava muito quando diferentes times queriam se enfrentar, impactando diretamente na qualidade das partidas.

Em 1863, com a The Football Association (FA), chegaram as primeiras regras oficiais, conhecidas como "Regras de Cambridge". Com isso, o formato retangular foi escolhido por ser o mais lógico para definir dois lados opostos, com gols em cada extremidade, dando direção ao jogo, organizando o espaço.

Medidas do campo de futebol

Na época, a FA determinou apenas medidas aproximadas, deixando flexível em diferentes estádios. Após ser fundada em 1904, a Fifa padronizou melhor as dimensões para competições internacionais. As regras atuais da FIFA permitem: comprimento (linha lateral), entre 100 m e 110 m (para jogos profissionais) e largura (linha de fundo): entre 64 m e 75 m.

Já quando se fala em Copa do Mundo e outras competições oficiais, há uma preferência padrão: 105 metros de comprimento x 68 metros de largura.

Curiosidades

Vale ainda destacar que a marcação da área do goleiro, da grande área e da meia-lua (arco da grande área) também foram evoluindo para proteger o goleiro e organizar a cobrança de pênaltis e faltas.