De onde vem o termo “hat-trick”? Entenda a origem

O termo “hat-trick” tem suas raízes no críquete, esporte tradicional da Inglaterra. Em 1858, o jogador H. H. Stephenson conseguiu eliminar três rebatedores adversários com três lançamentos consecutivos, um feito raro na época. Como forma de reconhecimento, seus colegas e torcedores organizaram uma coleta de dinheiro para presenteá-lo com um chapéu (“hat” em inglês). A combinação de “hat” (chapéu) e “trick” (truque ou feito) passou a ser usada para descrever essa realização excepcional.​ O Lance! te conta de onde vem o termo "hat-trick" no futebol.

Com o tempo, a expressão “hat-trick” transcendeu o críquete e foi adotada por outros esportes, incluindo o futebol, para representar a conquista de três feitos notáveis em uma única partida.​

De onde vem o termo "hat-trick"?

No futebol, “hat-trick” refere-se ao feito de um jogador marcar três gols em uma única partida. Não há necessidade de os gols serem consecutivos ou marcados em um intervalo específico de tempo. O importante é que os três gols sejam feitos pelo mesmo jogador durante o tempo regulamentar ou prorrogação de um jogo.​

A expressão ganhou popularidade no futebol britânico e, posteriormente, foi incorporada ao vocabulário esportivo de diversos países, incluindo o Brasil. Embora existam traduções como “triplete” ou “três gols”, “hat-trick” tornou-se o termo mais comum para descrever essa façanha.​

Tipos de hat-trick

Além do hat-trick tradicional, existem variações que destacam a maneira como os gols são marcados:​

Hat-trick perfeito: quando um jogador marca um gol com o pé direito, um com o pé esquerdo e um de cabeça na mesma partida. Hat-trick natural: quando os três gols são marcados consecutivamente, sem que outro jogador marque entre eles.​

Essas variações são reconhecidas por sua dificuldade adicional e são celebradas como demonstrações de habilidade e versatilidade do jogador.​

Cultura do futebol

Marcar um hat-trick é uma das maiores conquistas individuais que um jogador pode alcançar em uma partida de futebol. Além de contribuir significativamente para o resultado do jogo, o feito é frequentemente recompensado com a posse da bola utilizada na partida, como um troféu simbólico.​

Ao longo da história do futebol, diversos jogadores se destacaram por seus hat-tricks memoráveis, consolidando-se como ícones do esporte. A expressão “hat-trick” tornou-se sinônimo de excelência e é celebrada por torcedores e profissionais do futebol em todo o mundo.​

Um termo que transcende o tempo e os esportes

O termo “hat-trick” exemplifica como tradições e expressões podem migrar entre esportes e culturas, ganhando novos significados e importância. Originado no críquete como uma forma de homenagear um feito raro, o “hat-trick” encontrou no futebol um novo lar, simbolizando a excelência e o talento de jogadores que conseguem marcar três gols em uma única partida.​

Hoje, o “hat-trick” é mais do que uma estatística; é um marco na carreira de qualquer jogador e um momento de celebração para os fãs do esporte.