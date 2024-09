Hino do Botafogo: veja letra, origem e história da música

Confira tudo sobre a história do hino do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 16:01 • Rio de Janeiro

Um dos maiores clubes do Brasil, o Botafogo possui atualmente a 13ª maior torcida do Brasil, segundo pesquisa da AtlasIntel. São mais de 4,2 milhões de botafoguenses que cantam o hino botafoguense durante os jogos no estádio do Engenhão. Quer saber tudo sobre a história e origem do hino do Botafogo? O Lance! conta para você.

A torcida do Botafogo é, sem dúvidas, uma das mais apaixonadas do país; Veja a história do hino do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira a letra do hino do Botafogo

Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910

Foste herói em cada jogo, Botafogo

Por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer

Tradições aos milhões tens também

Tu és o glorioso não podes perder, perder para ninguém!



Noutros esportes tua fibra está presente

Honrando as cores do Brasil de nossa gente

Na estrada dos louros, um facho de luz

Tua estrela solitária te conduz

A história de criação do hino botafoguense

O tão conhecido hino do Botafogo foi realizado no ano de 1946 por Lamartine Babo. O apresentador do "Trem da Alegria" compôs diversos hinos, com um tom de marchinha, para os 11 clubes que disputavam a primeira divisão do Campeonato Carioca. O hino foi apresentado com o nome de "A Marcha do Botafogo".

No entanto, a canção não foi bem recebida pela diretoria do clube, muito por conta do verso mais famoso do hino "Botafogo, Botafogo/Campeão de 1910". Algumas alas do clube, incluindo o presidente e alguns dirigentes, viam que Lamartine queria esconder ou apagar glórias passadas do clube a partir deste verso, e por isso, preferiam o hino que havia sido composto por Octacílio Gomes e Eduardo Souto.

Lamartine Babo compôs hinos para todos os times do Campeonato Carioca (Foto: Reprodução)

No entanto, a história foi completamente diferente nas arquibancadas. Os torcedores aceitaram muito bem o novo hino do Botafogo, que se popularizou entre os adeptos botafoguenses, que adotaram a canção de Babo como a oficial do clube.

Em 1963, a gravadora Copacabana lançou um LP com as principais marchas de Lamartine Babo. Nesse lançamento, a letra do hino do Botafogo foi modificada para o que conhecemos hoje em dia: "Botafogo, campeão desde 1910".