O uso do apito remonta ao final do século XIX, começando em 1878.

Múltiplos apitos evitam confusões com outras interrupções do jogo.

No futebol, o som do apito do árbitro é uma ferramenta essencial para comunicar decisões durante a partida. Entre os diversos usos do apito, um dos mais emblemáticos é o triplo apito ao final do jogo, que sinaliza de forma clara e inequívoca o encerramento da partida. Por que o árbitro apita três vezes para terminar o jogo? O Lance! te explica!

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essa prática não está especificada nas Regras de Jogo da FIFA, mas tornou-se uma tradição amplamente adotada pelos árbitros ao longo do tempo. O uso de múltiplos apitos serve para diferenciar o fim do jogo de outras interrupções durante a partida, como faltas ou substituições, que geralmente são sinalizadas com um único apito.

A adoção do triplo apito como sinal de término do jogo visa proporcionar clareza tanto para os jogadores quanto para os espectadores, evitando confusões e garantindo que todos reconheçam o fim da partida de maneira inequívoca.

continua após a publicidade

Por que o árbitro apita três vezes para terminar o jogo?

O uso do apito no futebol remonta ao final do século XIX. Antes disso, os árbitros utilizavam lenços brancos ou sinais manuais para comunicar suas decisões. Em 1878, acredita-se que o árbitro William Cumming foi o primeiro a utilizar um apito durante uma partida entre Nottingham Forest e Sheffield Norfolk, marcando o início de uma nova era na arbitragem.

Com o tempo, o apito tornou-se uma ferramenta padrão para os árbitros, permitindo uma comunicação mais eficaz e audível em meio ao barulho das torcidas e à dinâmica do jogo. A prática de utilizar três apitos ao final da partida surgiu como uma convenção para indicar de forma distinta o encerramento do jogo, diferenciando-se de outras situações que requerem o uso do apito.

continua após a publicidade

Significados dos diferentes toques de apito

Embora não haja uma padronização oficial, os árbitros geralmente utilizam diferentes padrões de apito para sinalizar diversas situações durante o jogo:

Um apito curto: para iniciar ou reiniciar o jogo, como após um gol ou no início de cada tempo. Um apito longo: para interromper o jogo devido a infrações ou outras ocorrências. Dois apitos: tradicionalmente utilizados para indicar o fim do primeiro tempo. Três apitos: sinalizam o término da partida, marcando o fim do segundo tempo ou da prorrogação.

Esses padrões ajudam a manter a ordem e a clareza durante o jogo, permitindo que jogadores e espectadores compreendam rapidamente as decisões do árbitro.

A importância da tradição no futebol

O futebol é um esporte rico em tradições e simbolismos. Práticas como o triplo apito ao final do jogo contribuem para a identidade e a cultura do esporte, proporcionando uma experiência familiar e reconhecível para todos os envolvidos.

Embora as regras do jogo evoluam com o tempo, certas convenções, mesmo não oficiais, permanecem devido à sua eficácia e ao valor simbólico que carregam. O triplo apito é um exemplo claro de como uma prática pode se consolidar no futebol por meio do uso contínuo e da aceitação geral.