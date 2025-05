No universo do futebol, cada marcação no campo possui um propósito específico, contribuindo para a organização e fluidez do jogo. Entre essas marcações, a pequena área se destaca por sua localização estratégica e pelas funções que desempenha durante uma partida. Apesar de ser menos comentada que a grande área ou a marca do pênalti, a pequena área é fundamental para determinadas situações de jogo. Por que a pequena área tem esse nome e qual é a sua função? O Lance! te explica!

Por que a pequena área tem esse nome e qual é a sua função?

O termo “pequena área” deriva de sua dimensão reduzida em comparação com a grande área. Enquanto a grande área se estende por 16,5 metros a partir da linha de fundo, a pequena área avança apenas 5,5 metros em direção ao campo. Essa nomenclatura simples reflete a diferença de tamanho entre as duas zonas, mas não diminui a importância da pequena área nas regras do futebol.

Localizada em frente a cada gol, a pequena área é delimitada por duas linhas perpendiculares à linha de fundo, traçadas a 5,5 metros de cada trave, unidas por uma linha paralela à linha de fundo. Essa área retangular é conhecida oficialmente como “área de meta” e possui funções específicas que influenciam diretamente o andamento do jogo.

Funções no futebol

A pequena área desempenha papéis cruciais em situações específicas durante uma partida de futebol. Suas principais funções incluem:

Cobrança de tiro de meta: Quando a bola ultrapassa a linha de fundo após ter sido tocada por um jogador da equipe adversária, é concedido um tiro de meta à equipe defensora. Segundo as regras, a cobrança deve ser realizada de qualquer ponto dentro da pequena área, permitindo ao goleiro ou outro jogador iniciar a jogada com maior controle e segurança. Cobrança de tiro livre indireto: Se uma infração que resulte em tiro livre indireto ocorrer dentro da pequena área, a cobrança deve ser feita sobre a linha da pequena área mais próxima ao local da infração. Essa regra visa garantir que a cobrança seja realizada em uma posição que não ofereça vantagem excessiva ao time atacante, mantendo o equilíbrio do jogo. Proteção ao goleiro: Embora as regras não estabeleçam uma proteção especial ao goleiro dentro da pequena área, é comum que árbitros considerem faltas cometidas contra o goleiro nessa zona com maior rigor. Essa prática visa preservar a integridade física do goleiro, que frequentemente realiza defesas em situações de alto risco dentro dessa área restrita.

Importância tática da pequena área

Além de suas funções específicas nas regras do jogo, a pequena área possui importância tática significativa. Por estar localizada em frente ao gol, é uma zona de alta concentração de jogadas ofensivas e defensivas. Durante escanteios, cruzamentos e bolas paradas, a pequena área se torna o epicentro de disputas intensas entre atacantes e defensores, exigindo posicionamento preciso e atenção constante dos jogadores.

Para os goleiros, a pequena área representa uma zona de atuação crítica. É comum que treinadores desenvolvam estratégias específicas para proteger essa área, instruindo defensores a marcar adversários com rigor e a evitar que a bola permaneça por muito tempo nessa região, minimizando as chances de gol do adversário.