Por onde anda Elias, ex-volante do Corinthians?

Elias Mendes Trindade, ou simplesmente Elias, foi um dos volantes mais consistentes e respeitados do futebol brasileiro nos anos 2010. Com passagens marcantes por Corinthians, Flamengo e Atlético-MG, além de 35 convocações para a Seleção Brasileira, o ex-meio-campista pendurou as chuteiras no início de 2020, após deixar o Atlético-MG. O Lance! te conta por onde anda Elias.

Início com recomeços

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Elias não teve espaço no time principal e passou por clubes como Náutico, São Bento, Juventus-SP e Ponte Preta, até chamar a atenção do Corinthians, em 2008. No Timão, tornou-se peça-chave na campanha que levou o clube de volta à Série A e foi campeão da Copa do Brasil e do Paulistão em 2009, formando dupla sólida com Cristian.

Europa, Flamengo e retorno ao Corinthians

O sucesso no Corinthians rendeu uma transferência para o Atlético de Madrid em 2011. No entanto, sua passagem pela Espanha foi curta, e logo foi negociado com o Sporting, de Portugal. Em 2013, retornou ao Brasil por empréstimo ao Flamengo, onde foi titular absoluto e campeão da Copa do Brasil.

O retorno definitivo de Elias ao Corinthians em 2014 marcou mais um período de conquistas: foi titular no time campeão brasileiro de 2015 sob o comando de Tite. Em 2016, voltou ao Sporting, mas teve pouca sequência, o que motivou nova volta ao Brasil, desta vez para defender o Atlético-MG.

Fim de carreira no Galo

Pelo Galo, Elias disputou 122 partidas entre 2017 e 2019, sendo titular na maioria delas. Deixou o clube em janeiro de 2020 e, desde então, optou por não assinar com outras equipes, encerrando oficialmente a carreira aos 34 anos.

Seleção Brasileira

Elias foi convocado pela primeira vez em 2010 por Mano Menezes e participou das Copas América de 2011, 2015 e da edição centenária de 2016. Embora não tenha marcado gols pela Seleção, acumulou 35 partidas, sendo considerado um jogador tático e de confiança por diversos treinadores.

Por onde anda Elias?

Desde a aposentadoria, Elias mantém um perfil discreto, mas segue próximo ao futebol. Em entrevistas recentes, revelou interesse em seguir carreira como treinador ou dirigente esportivo. Ele também já atuou como comentarista convidado em programas esportivos. Com sua experiência internacional e currículo vitorioso, é visto como um nome promissor para seguir atuando nos bastidores do esporte.

Clubes em que Elias atuou:

Náutico

São Bento

Juventus

Ponte Preta

Corinthians

Atlético de Madrid

Sporting

→ Flamengo (emp.)

Corinthians

Sporting

Atlético Mineiro

Bahia

Resumo da carreira de Elias: