Por onde anda Toninho Cerezo, ex-volante do São Paulo?

Toninho Cerezo, ou Antônio Carlos Cerezo, é um dos volantes mais emblemáticos da história do futebol brasileiro. Reconhecido por sua visão de jogo, passes precisos e qualidade técnica, ele construiu uma carreira de sucesso em clubes como São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro e na Seleção Brasileira, marcando época nos anos 1970, 1980 e 1990 no futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Toninho Cerezo.

Com um vasto currículo de títulos, Cerezo é lembrado por sua contribuição em conquistas memoráveis, como o bicampeonato mundial pelo São Paulo, em 1992 e 1993. Após se aposentar, ele seguiu atuando no futebol como treinador, além de participar de projetos sociais e ações voltadas para o esporte.

A trajetória de Toninho Cerezo no futebol

Toninho Cerezo começou sua carreira no Atlético-MG, onde rapidamente se destacou como um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Durante sua passagem pelo clube, entre 1972 e 1983, ele conquistou cinco Campeonatos Mineiros e ajudou a equipe a alcançar grande protagonismo no cenário nacional.

Após sair do Atlético-MG, Cerezo teve uma passagem de sucesso pelo futebol italiano, jogando pela Roma e Sampdoria. No período em que esteve na Itália, ele venceu títulos como a Copa da Itália e se destacou por sua consistência e qualidade técnica.

De volta ao Brasil, Cerezo vestiu a camisa do São Paulo nos anos 1990, sendo um dos pilares da equipe multicampeã comandada por Telê Santana. Com o São Paulo, conquistou dois Campeonatos Mundiais de Clubes, duas Libertadores e um Campeonato Paulista, consolidando seu nome entre os grandes do futebol brasileiro.

Além de sua carreira em clubes, Toninho Cerezo teve destaque na Seleção Brasileira, participando de duas Copas do Mundo (1978 e 1982) e mostrando sua habilidade em competições internacionais. Ele encerrou sua carreira como jogador em 1997, após mais de duas décadas de contribuições ao futebol.

Por onde anda Toninho Cerezo?

Atualmente, Toninho Cerezo está afastado do futebol profissional, mas mantém sua relação com o esporte por meio de eventos comemorativos e projetos sociais. Ele também realiza palestras e participa de homenagens, especialmente em clubes pelos quais passou, como São Paulo e Atlético-MG, onde é considerado um ídolo eterno.

Cerezo vive uma vida tranquila em Belo Horizonte, sua cidade natal, e frequentemente é convidado para entrevistas e programas esportivos, onde relembra momentos marcantes de sua carreira e discute o futebol brasileiro. Sua trajetória ainda serve como inspiração para jogadores e torcedores, que reconhecem nele um dos grandes volantes da história do futebol.

O ex-jogador também é figura ativa em ações beneficentes e iniciativas voltadas para a formação de jovens atletas, destacando a importância do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento.

Clubes em que Toninho Cerezo jogou:

1972–1983: Atlético-MG

1973–1974: → Nacional (emp.)

1983–1986: Roma (Itália)

1986–1992: Sampdoria (Itália)

1992–1993: São Paulo

1994: Cruzeiro

1995: Lousano Paulista

1995: São Paulo

1996–1997: Vitória