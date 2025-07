Por onde anda Muñoz, ex-atacante colombiano do Palmeiras?

Durante os anos 2000, o Palmeiras viveu uma fase de reconstrução no futebol brasileiro, que incluiu disputas na Série B e reformulações no elenco. Entre os estrangeiros que chegaram ao clube nesse período, um colombiano baixinho e veloz conquistou a torcida alviverde: León Darío Muñoz, ou simplesmente Muñoz, que ficou marcado por sua entrega em campo, arrancadas pela ponta e personalidade forte. O Lance! relembra por onde anda Muñoz.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carreira na Colômbia

Natural de Medellín, Muñoz atuava como atacante aberto, praticamente um ponta-direita à moda antiga. Seu estilo explosivo contrastava com um biotipo pouco habitual para jogadores da posição — o que lhe rendeu fama de "gordinho veloz", apelido carinhoso entre os palmeirenses. Mesmo com algumas contusões e episódios de indisciplina, foi peça importante na campanha do acesso em 2003, quando o Verdão conquistou o título da Série B.

Apesar de não ter brilhado na seleção colombiana, Muñoz teve passagens por clubes tradicionais da Colômbia e por outras equipes brasileiras como Coritiba, Goiás e Paulista. Após pendurar as chuteiras, o ex-jogador passou por dificuldades financeiras, mas deu a volta por cima ao iniciar carreira como corretor de imóveis e agente Fifa em seu país natal.

continua após a publicidade

Hoje, longe dos gramados, Muñoz dedica-se a empresariar jovens jogadores e trabalha no ramo imobiliário na Colômbia. Mantém relação próxima com o futebol e com antigos colegas, sendo lembrado com carinho por torcedores do Palmeiras e do Atlético Nacional. Mesmo sem grande sucesso por sua seleção, sua história segue viva na memória dos fãs mais atentos da bola.

Por onde anda Muñoz, ex-jogador do Palmeiras?

Após se aposentar oficialmente em 2011, Muñoz optou por continuar no meio do futebol, mas fora dos gramados. Morando na Colômbia, ele atua como corretor de imóveis e também como agente licenciado pela Fifa, focando no desenvolvimento de jovens jogadores no cenário sul-americano.

continua após a publicidade

Em entrevistas recentes, o ex-atacante comentou que chegou a passar por dificuldades financeiras ainda durante sua passagem pelo Brasil, quando alegou ter sido vítima de um empresário que desviou todo o seu dinheiro. O episódio ficou conhecido após a revelação de que Muñoz fazia apenas uma refeição por dia em uma churrascaria barata próxima ao Palestra Itália — fato que gerou protestos da torcida até que ele explicou a situação pessoalmente a um torcedor.

Recuperado financeiramente, ele se reinventou fora do campo e segue ativo na Colômbia. Apesar de não aparecer frequentemente na mídia, ainda mantém contato com o futebol e é lembrado com respeito pelos torcedores palmeirenses.

Clubes em que Muñoz atuou

Envigado (1995)

Atlético Nacional (1996–2000 e 2007–2009)

Deportes Quindío (1999, por empréstimo)

Palmeiras (2001–2006)

Paulista de Jundiaí (2006, por empréstimo)

Goiás (2006, por empréstimo)

Coritiba (2007, por empréstimo)

Millonarios (2009)

Deportivo Pereira (2010–2011, por empréstimo)

Muñoz começou no Envigado e se destacou no Atlético Nacional, onde conquistou títulos como a Copa Merconorte e o Campeonato Colombiano. No Brasil, viveu seu auge no Palmeiras, onde fez 141 jogos e marcou 31 gols, conquistando a Série B de 2003.

Teve passagens mais curtas por clubes como Goiás, Paulista e Coritiba, sem repetir o mesmo sucesso. Encerrou a carreira no Deportivo Pereira, após mais de 15 anos como jogador profissional.

Pela seleção colombiana, teve destaque nas categorias de base, sendo campeão sul-americano sub-17 em 1993 e artilheiro da Copa Merconorte de 2000. Atuou apenas uma vez pela equipe principal da Colômbia, entre 2003 e 2004.