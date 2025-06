O talento de João Fonseca, nova promessa do tênis brasileiro e uma das sensações da temporada 2024, não se resume apenas à sua técnica e mentalidade. Seu equipamento também desempenha papel fundamental no seu estilo de jogo agressivo e consistente. Saiba qual a raquete do João Fonseca.

Atualmente, o jovem carioca utiliza a raquete Yonex VCORE 98, modelo que se tornou seu parceiro ideal para enfrentar os desafios do circuito profissional. Com ela, Fonseca consegue gerar spin pesado, controle de bola e estabilidade nos golpes, características indispensáveis para seu estilo de jogo baseado em trocas intensas de fundo de quadra.

Por que João Fonseca escolheu a Yonex VCORE 98?

A Yonex VCORE 98 é uma raquete que oferece um equilíbrio perfeito entre potência controlada e capacidade de gerar efeitos — atributos que casam perfeitamente com o jogo de João Fonseca.

O brasileiro vem se destacando com um estilo agressivo na linha de base, construindo pontos com golpes pesados e muito spin, além de mostrar segurança nas transições para a rede. A VCORE 98 é uma escolha frequente entre jogadores que privilegiam um jogo completo, moderno e ofensivo.

Principais características da Yonex VCORE 98:

Cabeça: 98 in²

98 in² Peso (sem corda): 305 g

305 g Padrão de encordoamento: 16x19

16x19 Comprimento: 27 in

27 in Equilíbrio: 315 mm

Tecnologias de destaque da raquete de João Fonseca

ISOMETRIC™: tecnologia exclusiva da Yonex que amplia o sweet spot em cerca de 7%, proporcionando mais tolerância e eficácia nos golpes. 2G-NAMD™ Flex Force: grafite que aumenta a flexibilidade da raquete e melhora o retorno de energia, gerando mais spin e precisão. Aero Fin e Aero Trench: sistema aerodinâmico que reduz a resistência do ar, deixando o swing mais rápido e fluido. VDM (Vibration Dampening Mesh): malha de amortecimento que reduz as vibrações, oferecendo maior conforto e sensibilidade. String Sync Grommets: tecnologia que melhora o encaixe das cordas e maximiza o tempo de contato da bola com a raquete, elevando o controle e o spin.

Para quem é indicada a Yonex VCORE 98?

A raquete usada por João Fonseca é ideal para: Jogadores de nível intermediário a avançado; Tenistas que priorizam um jogo agressivo de fundo de quadra; Quem busca gerar muito spin e controlar a bola com segurança; Atletas que precisam de estabilidade e manobrabilidade mesmo em trocas intensas.

Seu design e tecnologia permitem que o jogador ataque com confiança e controle os pontos com precisão, o que tem sido um diferencial no jogo de João Fonseca desde sua estreia no circuito da ATP.