Por onde anda Shunsuke Nakamura, meia especialista em faltas?

Shunsuke Nakamura é um dos maiores jogadores da história do futebol japonês. Com uma carreira marcada por técnica refinada, precisão cirúrgica nas cobranças de falta e muita visão de jogo, Nakamura conquistou fãs por onde passou — seja na J.League, na Itália, na Escócia ou na Espanha. O Lance! te conta por onde anda Shunsuke Nakamura.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nascido em Yokohama, em 1978, o meia começou sua trajetória profissional no Yokohama F. Marinos em 1997. Ganhou projeção ao ser eleito o melhor jogador da J.League em 2000, despertando o interesse de clubes europeus. Em 2002, após não ser convocado para a Copa do Mundo disputada em casa, decidiu se transferir para o futebol italiano, onde defendeu a Reggina por três temporadas. Mas foi na Escócia que Nakamura se transformou em ídolo.

No Celtic, entre 2005 e 2009, o japonês se destacou como um dos maiores estrangeiros da história do clube. Marcou gols importantes, como o memorável tento de falta contra o Manchester United na Champions League de 2006, e conquistou títulos como o Campeonato Escocês e a Copa da Escócia. Eleito o melhor jogador da Escócia em 2007, Nakamura ainda jogaria pelo Espanyol antes de retornar ao Japão.

continua após a publicidade

De volta ao Yokohama F. Marinos, Nakamura seguiu em alto nível. Foi novamente eleito o MVP da J.League em 2013 e encerrou a carreira em 2022, após passagens também por Júbilo Iwata e Yokohama FC.

Por onde anda Shunsuke Nakamura?

Após se aposentar dos gramados aos 44 anos, Shunsuke Nakamura assumiu um novo papel no futebol. Desde 2023, ele integra a comissão técnica do Yokohama FC, seu último clube como jogador, atuando como treinador da equipe principal. A experiência e o prestígio de Nakamura têm sido vistos como fundamentais para o desenvolvimento dos jovens atletas do clube.

continua após a publicidade

Além disso, Nakamura continua envolvido em atividades promocionais e participa de eventos relacionados ao futebol no Japão, sendo uma figura respeitada tanto por sua trajetória quanto pelo estilo elegante dentro e fora de campo. Em programas de TV, já demonstrou sua precisão lendária em desafios inusitados, como acertar objetos à distância com a bola — o que reforça o título de “mestre das cobranças de falta”.

Clubes em que jogou