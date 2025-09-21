Foi medalhista de prata nas Olimpíadas de 1988 e campeão da Copa América de 1989.

André Cruz, nascido em 20 de setembro de 1968, destacou-se como zagueiro na Ponte Preta e na Seleção Brasileira.

André Alves da Cruz nasceu em Piracicaba, no dia 20 de setembro de 1968, e se destacou como zagueiro técnico, com boa saída de bola e famoso pelo chute forte de perna esquerda. Revelado pela Ponte Preta no fim dos anos 1980, rapidamente ganhou espaço no futebol nacional e, ainda muito jovem, vestiu a camisa da Seleção Brasileira. O Lance! te conta por onde anda André Cruz.

Foi protagonista em torneios importantes no início da carreira, como os Jogos Olímpicos de Seul em 1988, onde conquistou a medalha de prata, e a Copa América de 1989, disputada no Brasil, que terminou com título da Seleção. A boa fase abriu portas para o futebol europeu, onde faria carreira sólida em clubes de destaque.

Na Europa, vestiu camisas tradicionais de Bélgica, Itália e Portugal, com destaque para Standard de Liège, Napoli, Milan e Sporting. Colecionou títulos e experiências em alto nível, incluindo participação no elenco brasileiro da Copa do Mundo de 1998.

Ao retornar ao Brasil no início dos anos 2000, defendeu Goiás e Internacional antes de encerrar a carreira em 2004. Desde então, seguiu caminhos fora das quatro linhas, mas sem se distanciar completamente do futebol.

Flamengo: primeiro grande palco nacional de André Cruz

Após se profissionalizar na Ponte Preta, André Cruz foi contratado pelo Flamengo em 1990. No clube carioca, disputou 26 partidas e marcou cinco gols, aproveitando sua capacidade de finalização em bolas paradas. Conquistou a Copa do Brasil daquele ano e rapidamente chamou atenção pela disciplina e qualidade técnica, características que o projetariam para o futebol europeu.

Standard de Liège e Napoli: destaque no exterior

Transferido para o Standard de Liège, da Bélgica, André Cruz se firmou como peça importante, com 18 gols em mais de 100 jogos — números incomuns para um zagueiro. O bom desempenho o levou ao Napoli, onde permaneceu por três temporadas. Na equipe italiana, tornou-se titular absoluto e viveu um dos períodos mais sólidos da carreira, enfrentando grandes atacantes do futebol mundial nos anos 1990.

Milan, Sporting e títulos internacionais

Após passagem pelo Napoli, André Cruz jogou pelo Milan e pelo Torino, mas foi no Sporting que consolidou seu nome em Portugal. Entre 2000 e 2002, conquistou dois Campeonatos Portugueses, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. A liderança em campo e a precisão nas bolas paradas o transformaram em referência defensiva, marcando a reta final de sua trajetória europeia.

Seleção Brasileira: títulos e Copa do Mundo

Com 33 jogos pela Seleção principal, André Cruz participou de campanhas memoráveis. Foi campeão da Copa América de 1989, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 1988 e presença constante nas convocações ao longo da década. Em 1998, integrou o grupo que disputou a Copa do Mundo na França, chamado por Zagallo para substituir Márcio Santos, lesionado.

Por onde anda André Cruz?

Após encerrar a carreira em 2004, André Cruz retornou a São Paulo, onde se fixou em Santa Bárbara d’Oeste. Hoje, dedica-se a projetos ligados ao esporte, mantendo uma escola de futebol em Campinas e participando de palestras motivacionais, nas quais compartilha experiências da carreira para jovens atletas e empresários. Apesar de distante do grande cenário do futebol, continua próximo do esporte como educador e formador de talentos.

Clubes em que André Cruz atuou