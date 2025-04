Por onde anda Pavel Nedvěd, o maestro da Juventus?

Pavel Nedvěd é um dos maiores nomes da história do futebol da Europa Central. Conhecido como “Mago Tcheco” ou “Canhão Tcheco”, o meio-campista marcou época pela Lazio, brilhou intensamente na Juventus e se tornou um dos símbolos da talentosa geração tcheca dos anos 1990 e 2000. Dono de um chute poderoso com as duas pernas, incansável em campo e com espírito de liderança, Nedvěd se aposentou como um verdadeiro ídolo — e não só na Itália. O Lance! te conta por onde anda Pavel Nedvěd.

Campeão e eleito melhor jogador da Europa em 2003, quando conquistou a Ballon d’Or superando nomes como Thierry Henry e Zinédine Zidane, o camisa 11 é lembrado não só pela técnica e entrega, mas também pela fidelidade à Juventus: mesmo após o rebaixamento da equipe para a segunda divisão, Nedvěd optou por ficar no clube, ao lado de Del Piero, Buffon e Trezeguet.

Pela seleção da República Tcheca, disputou três Eurocopas (1996, 2000 e 2004) e duas Copas do Mundo (1998 e 2006). Foi vice-campeão da Euro em 1996 e semifinalista em 2004. Ao todo, marcou 18 gols em 91 partidas pela equipe nacional, sendo eleito o melhor jogador da história do país pela UEFA em votação popular.

Por onde anda Pavel Nedvěd?

Desde sua aposentadoria dos gramados em 2009, Pavel Nedvěd manteve laços estreitos com o futebol e, em especial, com a Juventus. Pouco tempo depois de se aposentar, foi convidado a integrar a diretoria do clube de Turim. Em 2015, foi nomeado vice-presidente da Juventus, cargo que ocupou até 2022.

Durante sua gestão, a Juventus viveu uma das fases mais vitoriosas da era moderna, com nove títulos consecutivos da Serie A entre 2011 e 2020, além de duas finais de Liga dos Campeões (2015 e 2017). Nedvěd era figura constante ao lado de Andrea Agnelli e participou ativamente das decisões estratégicas do clube. No entanto, em novembro de 2022, o ex-jogador renunciou ao cargo, acompanhando a saída coletiva da diretoria em meio a investigações fiscais envolvendo a agremiação.

Atualmente, Nedvěd leva uma vida mais reservada na Itália, longe dos holofotes do futebol. Ainda assim, é presença constante em eventos esportivos ligados à Juventus e à UEFA. Também se envolve com projetos sociais e eventos beneficentes, embora sem exercer funções formais em clubes ou federações.

Clubes em que jogou

A trajetória de Nedvěd foi marcada por grandes atuações e títulos importantes, principalmente por Lazio e Juventus. Confira os clubes que ele defendeu:

Dukla Praga (Tchecoslováquia) – 1991 a 1992

Sparta Praga (Tchéquia) – 1992 a 1996

Lazio (Itália) – 1996 a 2001

Juventus (Itália) – 2001 a 2009

FK Skalnà (Tchéquia – amador) – 2017 (participação pontual)

No total, Nedvěd fez mais de 600 partidas como profissional e marcou 148 gols ao longo da carreira.

Nedvěd e a Juventus: uma relação eterna

Na Juventus, Pavel Nedvěd atingiu o auge técnico e conquistou o respeito definitivo do futebol europeu. Contratado em 2001 por 41 milhões de euros para substituir Zidane, o tcheco rapidamente se tornou o cérebro do meio-campo bianconero. Sua temporada mais brilhante foi a de 2002–03, quando conduziu a Juve à final da Champions League e venceu a Bola de Ouro.

Ao todo, foram 327 jogos com a camisa da Juventus, com 65 gols marcados, além de quatro títulos do Campeonato Italiano (dois depois anulados pelo escândalo Calciopoli). Em 2006, mesmo com o clube rebaixado à Série B, Nedvěd recusou ofertas de gigantes europeus e permaneceu em Turim, contribuindo para o acesso da equipe na temporada seguinte.

Considerado um dos maiores ídolos da história do clube, Nedvěd é reverenciado até hoje pelos torcedores da Juventus, que jamais esqueceram sua entrega, liderança e amor à camisa.