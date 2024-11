Por onde anda Cléber, ex-zagueiro do Palmeiras?

Cléber foi um dos zagueiros mais marcantes do futebol nacional nos anos 1990, destacando-se por sua passagem sólida no Palmeiras e seu papel crucial em conquistas importantes do clube. Conhecido por sua segurança defensiva e capacidade de liderança, Cléber se tornou um ídolo da torcida alviverde. Desde sua aposentadoria, ele manteve certa proximidade com o futebol, mesmo optando por uma vida mais discreta. O Lance! te conta por onde anda Cléber.

A trajetória de Cléber no Palmeiras

Cléber começou sua carreira no Atlético Mineiro, mas foi no Palmeiras onde ele realmente se destacou, conquistando títulos e caindo nas graças da torcida. Ele chegou ao Palmeiras em 1993, em uma época em que o clube buscava se firmar como uma das potências do futebol brasileiro. Sua chegada marcou uma reestruturação na defesa do time, que precisava de jogadores com forte presença defensiva. Cléber rapidamente assumiu a titularidade e foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro de 1993 e 1994.

Durante sua passagem pelo Palmeiras, Cléber foi conhecido por seu estilo de jogo firme e por sua habilidade em posicionar a defesa. Ele formou grandes parcerias defensivas e ajudou o time a se destacar em competições nacionais e internacionais. Sua regularidade e entrega em campo tornaram-no um dos jogadores mais respeitados do elenco, sendo constantemente elogiado por sua atuação e compromisso com o clube.

Passagens por outros clubes e legado de Cléber

Após sua trajetória no Palmeiras, Cléber seguiu para o Cruzeiro em 2000 e, posteriormente, passou pelo Santos em 2001, onde manteve seu nível de desempenho e consistência. Ele também teve uma breve passagem pela Europa, jogando pelo Logroñés, da Espanha, e pelo Yverdon-Sport, da Suíça, experiência que enriqueceu sua trajetória como jogador.

No Santos, Cléber trouxe sua experiência e liderança para uma equipe jovem, ajudando o time em momentos decisivos. Após sua experiência internacional, ele ainda teve passagens pelo Figueirense e pelo São Caetano, onde encerrou sua carreira em 2006. Essas passagens consolidaram sua reputação como um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro na época.

Por onde anda Cléber?

Após encerrar sua carreira como jogador, Cléber optou por se afastar do futebol profissional, mas ainda faz parte de eventos relacionados ao esporte. Ele é presença frequente em partidas de veteranos e em ações promovidas por ex-jogadores, especialmente por aqueles que atuaram no Palmeiras. Cléber participa de eventos beneficentes e programas de futebol, onde compartilha histórias de sua carreira e reflete sobre o cenário atual do esporte.

Atualmente, Cléber vive em São Paulo e é envolvido em projetos voltados para o esporte e o desenvolvimento de jovens atletas. Ele acredita que sua experiência pode servir como inspiração e orientação para novos jogadores, ajudando-os a alcançar seus objetivos dentro do futebol. Apesar de manter uma rotina discreta, Cléber ainda é um nome lembrado pela torcida alviverde e por todos que acompanharam sua trajetória.

Clubes em que Cléber jogou

1989–1991 Atlético Mineiro

1991–1993 Logroñés

1993–1999 Palmeiras

2000–2001 Cruzeiro

2001–2002 Santos

2002–2003 Yverdon-Sport

2003–2005 Figueirense

2006 São Caetano