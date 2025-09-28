Por onde anda Júlio Baptista, ex-meia do São Paulo e do Real Madrid?
“La Bestia” brilhou em Sevilla, jogou no Real Madrid e hoje é técnico.
- Matéria
- Mais Notícias
O futebol brasileiro sempre exportou jogadores de talento, e entre eles está Júlio César Baptista, conhecido mundialmente como “La Bestia”. Meio-campista de força física impressionante e chegada ao ataque, construiu uma carreira marcante no Brasil, na Europa e também pela Seleção Brasileira. O Lance! te conta por onde anda Júlio Baptista.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Revelado pelo São Paulo, destacou-se rapidamente e chamou a atenção do Sevilla, onde se transformou em um dos maiores ídolos do clube espanhol. De lá, conquistou espaço em gigantes do futebol europeu, como o Real Madrid, e viveu experiências em ligas de diferentes países.
Com passagens ainda por Arsenal, Roma, Málaga, Cruzeiro, Orlando City e até o futebol romeno, Júlio Baptista escreveu uma trajetória de respeito no futebol mundial. Pela Seleção Brasileira, somou títulos importantes e momentos marcantes, incluindo gol em final de Copa América.
Hoje, aposentado dos gramados, ele segue a carreira no futebol, mas desta vez fora das quatro linhas, trabalhando como treinador nas categorias de base do Real Madrid.
Início no São Paulo e explosão no Sevilla
Júlio Baptista começou a carreira no São Paulo, onde atuava como volante, mas já mostrava qualidade ofensiva. Em 2003, foi vendido ao Sevilla por cerca de 3 milhões de dólares e lá se transformou em um dos jogadores mais decisivos do futebol espanhol.
Foram duas temporadas de alto nível, com mais de 50 gols em pouco mais de 80 partidas, números extraordinários para um meio-campista. O desempenho lhe rendeu a idolatria da torcida e o apelido de “La Bestia”, pela força e potência que mostrava em campo.
Real Madrid, Arsenal e Roma
Em 2005, o Real Madrid investiu pesado para contratar Júlio Baptista. No clube merengue, atuou ao lado de craques como Zidane, Ronaldo e Roberto Carlos, e conquistou o título espanhol em 2007.
No mesmo período, foi emprestado ao Arsenal, onde teve atuações marcantes, incluindo um jogo histórico contra o Liverpool em que marcou quatro gols pela Copa da Liga Inglesa.
Depois, transferiu-se para a Roma, onde rapidamente caiu nas graças da torcida italiana com gols importantes e partidas de destaque.
Málaga, Cruzeiro e reta final da carreira
Após passagem pela Itália, defendeu o Málaga, onde manteve boas atuações na La Liga. Em 2013, voltou ao Brasil para jogar pelo Cruzeiro, conquistando o Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014 e o Campeonato Mineiro de 2014, sendo importante em um dos elencos mais fortes da Raposa.
Ainda passou pelo Orlando City, da MLS, e encerrou a carreira em 2019 no Cluj, da Romênia, onde fez sua última experiência como jogador profissional.
Seleção Brasileira
Com a camisa da Seleção, Júlio Baptista disputou 48 jogos e marcou 5 gols. Foi campeão da Copa América em 2004 e 2007, além da Copa das Confederações de 2005 e 2009.
Seu momento mais marcante foi justamente na final da Copa América de 2007, quando marcou o gol de abertura na vitória do Brasil sobre a Argentina por 3 a 0.
Por onde anda Júlio Baptista?
Após se aposentar, Júlio Baptista (@juliobaptistaoficial) iniciou a carreira como treinador. Desde 2023, ele é treinador do time B do Valladolid, em um projeto ligado antes ligado a Ronaldo Fenômeno. Em 2025, teve proposta para ser técnico do Real Madrid Sub-19, porém desistiu e decidiu permanecer no Valladolid.
Clubes em que Júlio Baptista atuou:
- São Paulo (2000–2003)
- Sevilla – Espanha (2003–2005)
- Real Madrid – Espanha (2005–2008)
- Arsenal – Inglaterra (2006–2007, empréstimo)
- Roma – Itália (2008–2011)
- Málaga – Espanha (2011–2013)
- Cruzeiro (2013–2015)
- Orlando City – EUA (2016)
- CFR Cluj – Romênia (2018)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias