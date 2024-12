Por onde anda Jonas Toró, artilheiro da Copinha de 2018 pelo São Paulo?

Jonas Toró ganhou destaque ao ser o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, a Copinha, defendendo as cores do São Paulo. Natural de Belém de São Francisco, Pernambuco, Toró se destacou pela velocidade, habilidade e capacidade de decidir jogos. Sua performance na Copinha chamou a atenção do técnico da equipe principal, que o integrou ao elenco profissional logo após o torneio. O Lance! te conta por onde anda Jonas Toró

No São Paulo, Jonas teve a oportunidade de disputar partidas importantes no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, mostrando lampejos do talento que havia encantado na base. No entanto, com a concorrência acirrada no ataque tricolor, o jogador enfrentou dificuldades para se firmar como titular e optou por buscar mais espaço em outros clubes.

Em 2021, Toró foi emprestado ao Sport Recife, onde encontrou um cenário mais propício para desenvolver seu futebol. Apesar dos esforços, os resultados não foram consistentes, e o atleta teve que lidar com o desafio de manter regularidade em campo. No mesmo ano, ele passou pelo Atlético Goianiense, acumulando mais minutos de jogo e experiência em diferentes estilos de jogo.

Experiência internacional

Em 2022, Jonas Toró deu um passo importante na carreira ao assinar com o Panathinaikos, um dos clubes mais tradicionais da Grécia. A mudança para o futebol europeu trouxe novos desafios e exigiu adaptação tanto dentro quanto fora de campo. Durante sua passagem, o jogador foi emprestado ao Levadiakos, onde teve mais oportunidades de atuar regularmente e contribuir com gols.

De volta ao Brasil em 2023, Jonas foi emprestado ao Botafogo-SP. No clube paulista, o atacante se reencontrou com o futebol brasileiro e desempenhou um papel relevante, ajudando a equipe em competições regionais e nacionais. Sua trajetória recente mostra um atleta resiliente, que continua em busca de se consolidar como peça-chave em qualquer equipe que defenda.

Por onde anda Jonas Toró?

Jonas Toró ainda tem muitos anos de carreira pela frente e segue com o objetivo de recuperar o protagonismo que marcou sua passagem pela base do São Paulo. Sua experiência em diferentes clubes e países tem sido valiosa para moldar um atleta mais completo e preparado para os desafios do futebol profissional.

Os torcedores que acompanharam seu início promissor na Copinha aguardam ansiosamente para ver Toró brilhar novamente, seja no Brasil ou no exterior. Com dedicação e trabalho árduo, ele tem o potencial de retomar o caminho do sucesso.

Clubes da carreira de Jonas Toró

2019–2022: São Paulo

2021: Sport Recife (empréstimo)

2021: Atlético Goianiense (empréstimo)

2022–presente: Panathinaikos

2022–2023: Levadiakos (empréstimo)

2023–presente: Botafogo-SP (empréstimo)