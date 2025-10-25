Mais de 57 mil torcedores acompanharam a partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

Fluminense venceu o Internacional por 3 a 0 no Maracanã em 15 de agosto de 2010.

O Fluminense viveu um dos domingos mais marcantes de sua campanha no Brasileirão de 2010 ao vencer o Internacional por 3 a 0, no Maracanã, em 15 de agosto. Com gols de Mariano, Washington e Emerson Sheik, o time de Muricy Ramalho mostrou autoridade, dominou do início ao fim e deu um passo decisivo na caminhada rumo ao título nacional. O Lance! relembra Fluminense 3 x 0 Internacional no Brasileirão 2010.

O jogo, válido pela 14ª rodada, teve mais de 57 mil torcedores nas arquibancadas e confirmou o excelente momento da equipe, que vinha de vitórias seguidas e liderava a competição com regularidade e solidez defensiva. Com Conca em grande fase e uma espinha dorsal bem definida, o Flu não deu chances ao adversário, que escalou um time alternativo por conta da disputa da Copa Libertadores.

Fluminense 3 x 0 Internacional no Brasileirão 2010

Superioridade do início ao fim

Desde os primeiros minutos, o Fluminense impôs ritmo intenso, com boa movimentação dos meias e laterais. Darío Conca, maestro da equipe, conduzia as ações ofensivas, alternando passes em profundidade e inversões rápidas. Aos 19 minutos, o lateral Mariano abriu o placar após boa jogada pela direita, aproveitando rebote dentro da área para fazer 1 a 0.

O domínio tricolor aumentou após o gol. Aos 22 minutos, Washington, o "Coração Valente", ampliou com um toque preciso dentro da área, após cruzamento rasteiro de Conca. O atacante, ídolo da torcida, marcou seu quarto gol na competição e correu para comemorar com o técnico Muricy Ramalho, símbolo da união e da confiança daquele elenco.

O Internacional, comandado por Celso Roth, entrou em campo com vários reservas, poupando titulares para a final da Libertadores contra o Chivas Guadalajara. Mesmo assim, o time gaúcho tentou equilibrar, mas parou na sólida defesa formada por Gum, Leandro Euzébio e André Luís.

Show de Conca e Emerson Sheik fecha a conta

No segundo tempo, o Fluminense manteve o controle da posse de bola e administrou o resultado com inteligência. O técnico Muricy Ramalho, fiel ao seu estilo pragmático, pedia concentração e compactação, evitando qualquer risco de reação colorada.

O terceiro gol veio aos 14 minutos da etapa final, quando Emerson Sheik, em uma de suas melhores atuações pelo clube, recebeu de Conca e bateu cruzado para fazer 3 a 0. A comemoração no Maracanã foi digna de decisão. O camisa 10 argentino, decisivo em todas as jogadas, terminou o jogo com duas assistências e participação direta em todos os gols.

Com o placar construído e a vantagem consolidada, Muricy ainda promoveu substituições para dar ritmo a reservas como Marquinho e Tartá, enquanto a torcida festejava o domínio absoluto.

O impacto na campanha do título do Fluminense

A vitória por 3 a 0 teve peso simbólico no campeonato. O Fluminense abriu vantagem na liderança e encerrou o primeiro turno como o time mais regular do Brasileirão 2010. A equipe, que havia iniciado o torneio em evolução após um início instável, demonstrava maturidade, equilíbrio e poder de decisão.

O triunfo também confirmou a força do elenco montado sob medida por Muricy. Com Fernando Henrique seguro no gol, laterais ofensivos e um meio-campo técnico formado por Diguinho, Diogo e Conca, o Flu se consolidava como o time mais coeso da competição. No ataque, o trio Washington, Emerson e Conca tornou-se sinônimo de eficiência.

A goleada sobre o Inter, além dos três pontos, reforçou o moral da equipe. O time terminaria o campeonato com 71 pontos, um à frente do Cruzeiro, conquistando o terceiro título brasileiro da história do clube e encerrando um jejum de 26 anos sem levantar o troféu nacional.

Internacional poupado, mas competitivo

Mesmo sem força máxima, o Internacional demonstrou bom padrão tático e tentou explorar os espaços nas laterais. Jogadores como Tinga, Andrezinho e Rafael Sóbis iniciaram a partida, mas o foco colorado estava na Libertadores, cuja final seria disputada poucos dias depois.

O goleiro Renan ainda evitou um placar mais elástico, fazendo boas defesas em finalizações de Emerson e Conca. No fim, o Inter reconheceu a superioridade tricolor, enquanto a torcida carioca ovacionava o time no Maracanã.

O jogo também marcou o reencontro de Muricy Ramalho com um adversário simbólico: o treinador havia sido demitido pelo próprio Internacional no início da temporada, e o resultado de 3 a 0 foi visto como uma resposta dentro de campo.

Símbolo da campanha do título

Mais do que os três gols, o duelo de 15 de agosto de 2010 simbolizou a força coletiva de um Fluminense campeão brasileiro. A consistência tática, a solidez defensiva e o talento individual de Conca transformaram aquele time em um modelo de equilíbrio e eficiência.

Ao fim da partida, Muricy resumiu a vitória em uma frase que ficaria marcada na campanha: "Time que quer ser campeão tem que ganhar jogos como esse." O Fluminense fez exatamente isso — venceu, convenceu e consolidou o caminho que o levaria à taça mais importante do país.

Ficha técnica - Fluminense 3 x 0 Internacional no Brasileirão 2010

Data: 15 de agosto de 2010 (domingo)

Horário: 16h00

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 57.464 torcedores

Competição: Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Árbitro: Wilson Seneme (SP)

Gols:

Mariano (19' do 1º tempo), Washington (22' do 1º tempo) e Emerson Sheik (14' do 2º tempo).

Fluminense: Fernando Henrique; Mariano, Gum, André Luís e Leandro Euzébio; Diguinho, Diogo, Júlio César e Darío Conca; Emerson Sheik e Washington.

Técnico: Muricy Ramalho.

Internacional: Renan; Leonardo, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Sorondo; Glaydson, Tinga, Andrezinho e Wilson Matias; Rafael Sóbis e Daniel Baloy.

Técnico: Celso Roth.