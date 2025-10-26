Botafogo goleou o Santos por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos em 10 de novembro de 2022.

O Botafogo teve uma de suas atuações mais convincentes na temporada ao golear o Santos por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, em 10 de novembro de 2022, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Lucas Fernandes, Tiquinho Soares e um domínio absoluto do início ao fim, o time comandado por Luís Castro mostrou organização, intensidade e eficiência, encerrando a temporada com moral diante da torcida. O Lance! relembra Botafogo 3 x 0 Santos no Brasileirão 2022.

Mais de 25 mil botafoguenses acompanharam uma noite em que tudo deu certo. O time alvinegro controlou as ações, criou as melhores chances e anulou completamente o adversário. Foi uma vitória que simbolizou a evolução do projeto técnico e tático sob o comando português e a consolidação de nomes como Lucas Perri, Tchê Tchê, Jeffinho e Tiquinho, pilares da equipe naquele fim de campeonato.

Botafogo 3 x 0 Santos no Brasileirão 2022

Primeiro tempo de imposição e golaço de Lucas Fernandes

O Botafogo entrou em campo com postura agressiva e controle territorial. Com Tchê Tchê e Gabriel Pires dominando o meio-campo, e Lucas Fernandes ditando o ritmo ofensivo, o time logo impôs superioridade sobre o Santos, que apostava em contra-ataques e sofria com a pressão alta alvinegra.

O gol que abriu o placar saiu aos 10 minutos e foi uma pintura. Após boa troca de passes, Lucas Fernandes recebeu na intermediária, ajeitou e acertou um chute forte no ângulo de João Paulo, sem chance para o goleiro. O golaço incendiou o Nilton Santos e deu tranquilidade ao time da casa.

Mesmo em vantagem, o Botafogo não recuou. Seguiu atacando com triangulações rápidas, especialmente pelo lado esquerdo com Jeffinho e Hugo, que criavam boas oportunidades. O Santos, desorganizado e sem reação, mal ameaçou o gol de Lucas Perri. O primeiro tempo terminou com total domínio botafoguense e vaias da pequena torcida santista presente.

Segundo tempo com controle total e show de Tiquinho

Na segunda etapa, o Santos tentou reagir adiantando suas linhas, mas o Botafogo manteve o mesmo padrão. A consistência defensiva da dupla Adryelson e Víctor Cuesta, aliada à segurança de Perri, impediu qualquer tentativa de reação. Aos 25 minutos do segundo tempo, veio o gol que consolidou a vitória. Após jogada trabalhada pelo meio, Tiquinho Soares recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e finalizou com categoria no canto esquerdo, ampliando para 2 a 0.

O centroavante, que havia chegado ao clube no meio da temporada, mostrava liderança e presença constante na área, sendo decisivo mais uma vez. O time ainda encontrou espaço para transformar a vitória em goleada: em jogada de velocidade pela direita, Júnior Santos cruzou e a bola desviou em defensor santista antes de entrar, fechando o placar em 3 a 0.

Superioridade tática do Botafogo e noite segura de Lucas Perri

O Botafogo venceu com autoridade e apresentou desempenho coletivo sólido. A equipe teve menos posse de bola (45%), mas foi muito mais objetiva, finalizando 16 vezes, contra apenas oito do Santos.

A marcação por zona, a compactação no meio-campo e a transição rápida pelas pontas foram os diferenciais. Lucas Perri quase não foi exigido, e quando precisou, respondeu com segurança.

A vitória coroou a consistência do time na reta final do campeonato, com jogadores assumindo papéis definidos e equilíbrio entre os setores. O resultado também marcou o quarto jogo seguido sem derrota e a confirmação da equipe na primeira metade da tabela.

Santos apático e sem reação

O Santos, comandado interinamente por Orlando Ribeiro, viveu uma de suas piores atuações fora de casa em 2022. Sem criatividade no meio e com Ângelo isolado, a equipe teve dificuldade para construir jogadas. Marcos Leonardo foi neutralizado, enquanto o trio de volantes — Carabajal, Camacho e Rodrigo Fernández — não conseguiu conter o volume de jogo botafoguense.

As falhas defensivas, sobretudo nas coberturas laterais, deixaram a zaga exposta. O time paulista praticamente não levou perigo ao gol adversário e acabou aceitando o domínio alvinegro. A derrota marcou o fim de uma sequência positiva e expôs as fragilidades táticas da equipe no encerramento do campeonato.

Símbolo da reconstrução botafoguense

O triunfo por 3 a 0 sintetizou o que foi o Botafogo de Luís Castro na reta final de 2022: disciplinado, intenso e em crescimento constante. Com o apoio da SAF e a chegada de reforços pontuais, o time mostrou amadurecimento tático e deu sinais de que poderia brigar por objetivos maiores em 2023.

A torcida deixou o estádio empolgada com o desempenho e a sensação de que o clube reencontrava sua identidade. O jogo também marcou a consolidação de Tiquinho Soares como referência técnica e emocional do elenco.

Ficha técnica - Botafogo 3 x 0 Santos no Brasileirão 2022

Data: 10 de novembro de 2022 (quinta-feira)

Horário: 20h00

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro – 37ª rodada

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Transmissão: SporTV

Gols:

Lucas Fernandes (10' do 1º tempo), Tiquinho Soares (25' do 2º tempo) e gol contra (final do 2º tempo).

Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Gabriel Pires, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares.

Técnico: Luís Castro.

Santos: João Paulo; Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho, Luan e Carabajal; Ângelo e Marcos Leonardo.

Técnico: Orlando Ribeiro.