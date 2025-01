Por onde anda Dimba, ex-Goiás e Flamengo?

Dimba marcou época no futebol brasileiro com sua habilidade como centroavante e faro de gol. Reconhecido principalmente por suas passagens pelo Goiás e Flamengo, ele brilhou intensamente no início dos anos 2000, conquistando artilharias e títulos. Com uma carreira que o levou a clubes nacionais e internacionais, Dimba encerrou sua trajetória nos gramados, mas seu nome ainda é lembrado por torcedores e admiradores do futebol. O Lance! te conta por onde anda Dimba.

A trajetória de Dimba no futebol

Dimba começou sua carreira no modesto Sobradinho, em 1994, antes de passar pelo Brasília no ano seguinte. Sua habilidade como goleador começou a chamar atenção, e ele teve uma sequência em clubes como Gama e Botafogo, mas foi no Goiás, em 2003, que viveu o auge de sua carreira.

Pelo Goiás, Dimba foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2003, marcando impressionantes 31 gols na competição. Sua performance o colocou no radar de grandes clubes e o levou ao Al Ittihad, da Arábia Saudita, em 2004.

Após uma curta passagem no exterior, Dimba retornou ao Brasil para atuar no Flamengo. Apesar de não ter repetido o mesmo sucesso dos tempos de Goiás, ele contribuiu em momentos importantes para o time carioca. Ao longo de sua carreira, Dimba vestiu as camisas de diversos outros clubes, incluindo São Caetano, Brasiliense, Ceilândia e Legião, antes de encerrar sua carreira no futebol em 2015, no Sobradinho, clube onde iniciou sua trajetória.

Clubes da carreira de Dimba

1994–1995: Sobradinho

1995: Brasília

1996: Gama

1996: Sobradinho

1997–1998: Botafogo

1998–1999: América-MG

1999: Portuguesa

1999: Bahia

2000: Leça (Portugal)

2000–2001: Botafogo

2002: Gama

2002–2003: Goiás

2004: Al Ittihad

2004–2005: Flamengo

2005–2006: São Caetano

2007–2008: Brasiliense

2010: Ceilândia

2010: Legião

2011–2013: Ceilândia

2014–2015: Sobradinho

O auge e o declínio

O período no Goiás representou o ápice da carreira de Dimba. Em 2003, ele não apenas se destacou como artilheiro, mas também foi fundamental para a equipe, o que lhe rendeu reconhecimento nacional. No entanto, sua passagem pelo Flamengo não trouxe o mesmo brilho, e as oportunidades em grandes clubes começaram a se tornar escassas.

Com o passar dos anos, Dimba encontrou espaço em clubes de menor expressão, onde continuou a fazer o que sabia de melhor: marcar gols. Em 2015, ele decidiu encerrar sua trajetória como jogador no Sobradinho, fechando o ciclo onde tudo começou.

Por onde anda Dimba?

Após sua aposentadoria, Dimba voltou-se para projetos sociais e empresariais, utilizando sua experiência no futebol para inspirar jovens. Ele passou a atuar como treinador em categorias de base, ajudando a formar novos talentos e compartilhar as lições aprendidas durante sua carreira.

Dimba também se envolveu em iniciativas voltadas para a comunidade no Distrito Federal, promovendo eventos esportivos e ações beneficentes. Apesar de não estar mais nos holofotes, ele continua sendo uma figura querida e lembrada por sua personalidade carismática e contribuição ao futebol brasileiro.

Dimba permanece ativo em seu círculo social e participa de partidas comemorativas, onde demonstra que seu talento e paixão pelo futebol seguem vivos.