Por onde anda Val Baiano, ex-atacante folclórico do Flamengo?

Val Baiano, nome esportivo de Osvaldo Félix Souza, nasceu em Jequié, na Bahia, e teve uma carreira marcada por muitos clubes no futebol nacional, gols e uma personalidade irreverente. Começou no Iraty, no início dos anos 2000, e passou por diversas equipes brasileiras antes de ter sua grande ascensão no Gama, onde foi artilheiro da Série B de 2007 com 23 gols. O bom desempenho o levou ao futebol internacional, com uma passagem pelo Al-Ahli, do Qatar, e, em seguida, ao Grêmio Barueri, onde brilhou no Brasileirão de 2009 ao marcar 18 gols e se tornar um dos principais goleadores da competição. O Lance! te conta por onde anda Val Baiano.

A carreira de Val Baiano

No auge da carreira, Val Baiano protagonizou uma polêmica sobre uma suposta "mala branca" envolvendo o Cruzeiro, o que levou à sua suspensão temporária pelo Barueri. Depois disso, seguiu para o Monterrey, do México, onde permaneceu por pouco tempo, e logo voltou ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo. No clube carioca, teve atuações discretas, marcando apenas três gols. Apesar disso, ficou marcado pelo carisma e algumas entrevistas bem-humoradas.

Após o Flamengo, voltou ao Barueri e passou por outras equipes como Oeste, Rio Verde-GO, Penapolense e Ipatinga, encerrando sua carreira de forma discreta no futebol paulista.

Por onde anda Val Baiano?

Após pendurar as chuteiras, Val Baiano se manteve longe dos holofotes do futebol. Em entrevistas recentes, afirmou estar morando na Bahia e vivendo de forma tranquila, após algumas dificuldades enfrentadas no fim da carreira. Chegou a ser sondado para comentar programas esportivos por conta de seu estilo descontraído, mas não deu continuidade à ideia.

Val Baiano também já relatou que sofreu com lesões e problemas de peso que o prejudicaram no último trecho da carreira. Mesmo assim, é lembrado com carinho por torcedores do Barueri, do Gama e por rubro-negros que admiram sua passagem simpática e o famoso gol marcado contra o Avaí na Ressacada.

Clubes em que jogou