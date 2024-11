Por onde anda Adhemar, ex-atacante do São Caetano?

Adhemar Ferreira de Camargo Neto, conhecido como Adhemar, é lembrado como um dos grandes nomes do São Caetano no início dos anos 2000. O atacante ficou marcado por seu potente chute e sua capacidade de decidir jogos importantes no futebol nacional, especialmente durante a surpreendente campanha do clube no Campeonato Brasileiro de 2000, quando o São Caetano chegou à final da competição. O Lance! te conta por onde anda Adhemar.

Além de sua passagem brilhante pelo clube paulista, Adhemar também se destacou internacionalmente no futebol alemão, vestindo a camisa do Stuttgart. Ele acumulou uma longa carreira, atuando por diversos clubes, e após pendurar as chuteiras, manteve sua conexão com o futebol, agora fora dos gramados.

A trajetória de Adhemar no futebol

Adhemar começou sua carreira no futebol paulista, defendendo clubes menores como a Ferroviária. No entanto, foi no São Caetano que ele atingiu o auge, ajudando a equipe a alcançar feitos históricos. O atacante foi peça fundamental na conquista do vice-campeonato brasileiro de 2000, sendo o principal goleador da equipe. Sua precisão em cobranças de falta e finalizações de longa distância tornaram-se sua marca registrada.

Em 2001, Adhemar foi contratado pelo Stuttgart, da Alemanha, onde continuou mostrando seu faro de gol e se destacou em sua primeira temporada na Bundesliga. Ele permaneceu no clube por dois anos antes de retornar ao Brasil para novas passagens pelo São Caetano, sempre mantendo uma relação especial com o clube.

Adhemar ainda defendeu outros times ao longo da carreira, como Atlético Mineiro e América de Natal, mas sempre foi associado ao São Caetano, onde viveu seus melhores momentos. Ele encerrou sua trajetória como jogador em 2009, deixando um legado de superação e habilidade técnica.

Por onde anda Adhemar?

Hoje, Adhemar trabalha como empresário e palestrante, utilizando sua experiência no futebol para inspirar e orientar jovens atletas. Ele também se dedica a projetos sociais, especialmente em sua cidade natal, Tatuí, no interior de São Paulo, promovendo o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

Adhemar continua acompanhando o futebol de perto e frequentemente é convidado para comentar jogos e participar de eventos esportivos. Sua ligação com o São Caetano permanece forte, e ele é frequentemente lembrado em homenagens e celebrações do clube.

O ex-atacante também mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilha histórias de sua carreira e interage com os fãs que ainda o reconhecem como um dos grandes nomes do futebol brasileiro no início dos anos 2000.

Clubes em que Adhemar jogou:

1992–1994: Estrela

1994: São José

1995–1996: São Bento

1997–2001: São Caetano

2001–2002: VfB Stuttgart (Alemanha)

2002–2004: São Caetano

2004: Seongnam (Japão)

2005: Yokohama (Japão)

2006: São Caetano

2012: Serrano (atual Petrópolis)

2012: Lemense