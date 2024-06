Quais são os maiores campeões da Liga das Nações de Vôlei Feminino?

Itália comemora o título da Liga das Nações de Vôlei 2024 (Foto: Divulgação / Volleyball World)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 11:59 • Rio de Janeiro (RJ)

A Itália foi campeã da Liga das Nações de Vôlei Feminino de 2024 após vencer o Japão na grande decisão, realizada em Bangkok, na Tailândia, no último domingo (25). Com isso, as italianas chegaram ao segundo título na história da competição, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem três conquistas. A única outra campeã é a Turquia, com um troféu.

O Brasil ainda não foi campeão da VNL ao longo de seis edições. No entanto, as brasileiras já ficaram com a prata três vezes. Em 2024, a Seleção terminou o torneio na quarta colocação.

Todos os medalhistas da VNL feminina

Estados Unidos - 🥇🥇🥇

Itália - 🥇🥇

Turquia - 🥇🥈🥉

Brasil - 🥈🥈🥈

China - 🥈🥉🥉

Japão - 🥈🥉

Polônia - 🥉

Sérvia - 🥉

História da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 como forma de substituir a Liga Mundial e o Grand Prix. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local. O formato do torneio sofreu uma reformulação em 2022 e receberá outra em 2025. A partir do próximo ano, serão 18 seleções, e não mais 16.