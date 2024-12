Patinação artística: o que pode causar dedução de pontos?

A patinação artística é um dos esportes mais deslumbrantes, combinando técnica, expressão artística e precisão em cada movimento. Porém, para alcançar notas altas nas competições, os atletas precisam não apenas executar seus programas com perfeição, mas também evitar infrações que possam resultar em deduções de pontos. Acompanhe mais esportes no Lance!

As penalidades na patinação artística podem ser aplicadas por erros técnicos, falta de cumprimento de elementos obrigatórios ou até questões relacionadas à apresentação, como o tempo de execução. Conhecer as principais infrações é essencial para entender como os juízes avaliam as performances e determinam os resultados.

Quais são as infrações mais comuns na patinação artística?

As deduções de pontos na patinação artística podem ocorrer por uma série de razões, que variam desde falhas técnicas até erros na execução de movimentos. Entre as infrações mais frequentes estão:

Quedas durante a execução: Cada queda resulta em uma dedução automática de pontos, geralmente de -1,00 por incidente, além de prejudicar a nota geral.

Cada queda resulta em uma dedução automática de pontos, geralmente de -1,00 por incidente, além de prejudicar a nota geral. Elementos incompletos ou mal executados: Rodopios, saltos e sequências de passos que não atendem aos critérios de técnica e precisão são penalizados.

Rodopios, saltos e sequências de passos que não atendem aos critérios de técnica e precisão são penalizados. Erro de tempo: Se o atleta ultrapassar ou não completar o tempo estipulado para o programa, há uma penalidade na pontuação final.

Se o atleta ultrapassar ou não completar o tempo estipulado para o programa, há uma penalidade na pontuação final. Saída do limite da pista: Quando um patinador ultrapassa as bordas delimitadas do rinque, isso também gera dedução.

Dedução por erros técnicos

Os erros técnicos são uma das principais causas de dedução de pontos na patinação artística. Esses erros incluem:

Aterrissagem incorreta de saltos: Quando o atleta não consegue aterrissar de forma limpa ou comete falhas, como toques no gelo com as mãos ou quedas parciais.

Quando o atleta não consegue aterrissar de forma limpa ou comete falhas, como toques no gelo com as mãos ou quedas parciais. Giros incompletos em saltos: Se o patinador não completar a rotação necessária antes de tocar o gelo, os juízes podem reduzir a pontuação do elemento.

Se o patinador não completar a rotação necessária antes de tocar o gelo, os juízes podem reduzir a pontuação do elemento. Falta de continuidade em transições: Movimentos desconexos ou pausas durante a apresentação podem afetar negativamente a pontuação.

Penalidades relacionadas ao programa

Além dos erros técnicos, infrações ligadas ao formato do programa também são penalizadas:

Falta de elementos obrigatórios: Programas de competição devem incluir uma combinação específica de saltos, giros e sequências de passos. A ausência de algum elemento resulta em deduções.

Programas de competição devem incluir uma combinação específica de saltos, giros e sequências de passos. A ausência de algum elemento resulta em deduções. Excesso de repetições: Cada salto pode ser realizado apenas um número limitado de vezes. Repetições desnecessárias podem levar a penalidades.

Cada salto pode ser realizado apenas um número limitado de vezes. Repetições desnecessárias podem levar a penalidades. Música ou figurino inadequados: O uso de músicas com vocais explícitos ou figurinos que não estejam de acordo com os regulamentos da ISU (International Skating Union) pode acarretar deduções.

A importância do componente artístico

Além dos critérios técnicos, a patinação artística também avalia o componente artístico, que inclui a expressão, a fluidez e a interpretação da música. Infrações nessa área, como falta de conexão com a música ou movimentos que não seguem o ritmo, podem reduzir as notas atribuídas pelos juízes.

Como os juízes avaliam e aplicam deduções?

Os juízes utilizam o sistema de pontuação ISU, que combina a avaliação técnica (TES) com a nota dos componentes do programa (PCS). As deduções são aplicadas diretamente na pontuação final, dependendo do tipo e da gravidade da infração.

Cada erro é registrado pelos árbitros e revisado pelos juízes principais, garantindo que todas as infrações sejam penalizadas de forma justa e padronizada.

Impacto das deduções no resultado final

As deduções podem ser decisivas em competições de alto nível, onde a diferença entre os atletas é mínima. Um pequeno erro técnico ou uma queda pode custar posições no pódio. Por isso, os patinadores se dedicam a minimizar infrações, investindo em técnica, consistência e apresentação.