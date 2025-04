Palmeiras na Copa do Brasil: maiores jogos

A Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro, possui uma trajetória marcante na Copa do Brasil. Com quatro títulos conquistados (1998, 2012, 2015 e 2020), o Verdão protagonizou partidas memoráveis, enfrentando grandes adversários e proporcionando momentos de pura emoção para sua torcida.​ O Lance! relembra os cinco maiores jogos do Palmeiras na Copa do Brasil.

Desde sua primeira participação, o Palmeiras demonstrou competitividade, com campanhas que ficaram na memória dos torcedores. A Copa do Brasil, com seu formato de mata-mata, sempre foi palco de grandes confrontos e surpresas, e o Palmeiras esteve presente em muitos desses momentos.​

A seguir, relembramos os cinco maiores jogos do Palmeiras na história da Copa do Brasil — partidas que entraram para a eternidade nos corações alviverdes.​

Os 5 maiores jogos do Palmeiras na Copa do Brasil

Palmeiras 2x0 Cruzeiro – Final de 1998 (jogo de volta)

Em 30 de maio de 1998, o Palmeiras conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0 no Morumbi. Após empate por 0 a 0 no jogo de ida, o Verdão garantiu a taça com gols de Alex e Oséas. Essa conquista marcou o início de uma era vitoriosa para o clube.​

Palmeiras 2x1 Santos – Final de 2015 (jogo de volta)

No dia 2 de dezembro de 2015, o Palmeiras enfrentou o Santos no Allianz Parque pela final da Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Verdão venceu por 2 a 1 no tempo normal, com dois gols de Dudu. Na disputa de pênaltis, o goleiro Fernando Prass brilhou ao defender uma cobrança e converter o pênalti decisivo, garantindo o tricampeonato para o clube.​

Palmeiras 2x0 Grêmio – Final de 2020 (jogo de volta)

Em 7 de março de 2021, o Palmeiras conquistou seu quarto título da Copa do Brasil ao vencer o Grêmio por 2 a 0 no Allianz Parque. Com gols de Wesley e Gabriel Menino, o Verdão confirmou a vitória após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0 em Porto Alegre. Essa conquista coroou uma temporada histórica para o clube, que também venceu a Copa Libertadores e o Campeonato Paulista.​

Sergipe 0x8 Palmeiras – Primeira fase de 1996

Em 28 de fevereiro de 1996, o Palmeiras aplicou sua maior goleada na história da Copa do Brasil ao vencer o Sergipe por 8 a 0 fora de casa. Com destaque para o atacante Luizão, que marcou quatro gols, o Verdão demonstrou sua força ofensiva e avançou na competição com autoridade.​

Palmeiras 4x2 Flamengo – Quartas de 1999 (jogo de volta)

Em 12 de maio de 1999, o Palmeiras enfrentou o Flamengo no Palestra Itália pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o Verdão venceu por 4 a 2, com gols de Oséas, Alex, Paulo Nunes e Zinho, garantindo a classificação para as semifinais. Essa partida é lembrada como uma das mais emocionantes da história do clube na competição.