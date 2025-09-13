O Palmeiras, que lutava contra o rebaixamento, conseguiu descontar, mas o resultado confirmou a força do Internacional.

No dia 26 de novembro de 2006, o Estádio Parque Antarctica foi palco de um jogo histórico do Campeonato Brasileiro. O Internacional, já classificado para o Mundial de Clubes da FIFA, goleou o Palmeiras por 4 a 1 em São Paulo. Mas o grande destaque da tarde foi a estreia profissional de um garoto de apenas 17 anos: Alexandre Pato. O Lance! relembra Palmeiras 1 x 4 Internacional no Brasileirão 2006.

Enquanto o Colorado confirmava sua força e garantia a vice-liderança do Brasileirão, o Palmeiras vivia drama na luta contra o rebaixamento. Apesar da derrota humilhante em casa, o time alviverde escapou da queda graças à derrota da Ponte Preta para o Goiás na mesma rodada.

O resultado entrou para a memória do torcedor colorado não apenas pelo placar, mas porque foi o primeiro capítulo da curta e impactante passagem de Pato pelo Beira-Rio, poucos dias antes da viagem para o Japão.

Palmeiras 1 x 4 Internacional no Brasileirão 2006

O jogo e a estreia de Alexandre Pato

Logo em seu primeiro toque na bola, Alexandre Pato mostrou ao que vinha. Recebeu livre na área e tocou na saída do goleiro Sérgio, abrindo o placar para o Internacional com apenas um minuto de jogo.

O Palmeiras, atônito, mal teve tempo de reagir. Aos quatro minutos, Fernandão recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu cruzado para ampliar. O time da casa não se encontrava em campo e sofria com a velocidade e a precisão dos visitantes.

Aos 34, Pato avançou pela direita e cruzou para o meio da área. Daniel, zagueiro palmeirense, acabou desviando contra o próprio patrimônio: 3 a 0. Ainda antes do intervalo, o jovem atacante voltou a ser decisivo ao servir Iarley, que completou para o quarto gol. Em 45 minutos, o Internacional liquidava o jogo e transformava a estreia do garoto em um espetáculo.

Na etapa final, já com protestos da torcida alviverde e até gritos de “olé” a favor do time visitante, o Palmeiras conseguiu descontar. Aos 29 minutos, após cruzamento de Wendel, Fabiano Eller desviou contra a própria meta, marcando o gol de honra palmeirense.

Apesar da saída de Pato lesionado ainda no início do segundo tempo, a goleada já estava consolidada e confirmava o brilho da joia colorada.

Clima no Parque Antarctica

Se dentro de campo o Palmeiras não reagia, fora dele a torcida não perdoava. Ainda no primeiro tempo, com o placar em 4 a 0, torcedores invadiram as tribunas em protesto contra a diretoria e só foram contidos com a chegada da polícia. Durante a segunda etapa, a pressão continuou: vaias, xingamentos e até ironias com gritos de “olé” a cada toque do Internacional.

O alívio para os palmeirenses só veio com a notícia da derrota da Ponte Preta em Campinas, que garantiu matematicamente a permanência do Verdão na Série A. Mesmo assim, o ambiente foi de revolta e humilhação para a torcida presente.

O Internacional de Abel Braga

A vitória confirmou a excelente fase do time de Abel Braga, que atingiu 69 pontos no campeonato e seguia firme na preparação para o Mundial Interclubes. Com Pato, Fernandão, Iarley e Clemer, o Colorado mostrava não apenas consistência, mas também a chegada de uma nova estrela.

Poucos dias depois, Alexandre Pato seria fundamental na semifinal do Mundial, contra o Al-Ahly, marcando em mais uma estreia marcante na carreira. A goleada sobre o Palmeiras foi, portanto, um prólogo perfeito para a consagração internacional que viria em dezembro, diante do Barcelona.

Ficha técnica - Palmeiras 1 x 4 Internacional no Brasileirão 2006

Palmeiras 1 x 4 Internacional – Campeonato Brasileiro 2006 (37ª rodada)

Data: 26 de novembro de 2006

Local: Estádio Parque Antarctica, São Paulo (SP)

Árbitro: Clever Assunção Gonçalves (MG)

Gols:

1min – Alexandre Pato (INT)

4min – Fernandão (INT)

34min – Daniel (contra, INT)

45min – Iarley (INT)

29min/2ºT – Fabiano Eller (contra, PAL)

Palmeiras: Diego Cavalieri (Sérgio); Paulo Baier, Daniel, Dininho e Márcio Careca (Michael); Wendel, Marcinho Guerreiro, Valdívia e Juninho Paulista; Marcinho (Roger Bernardo) e Enílton. Técnico: Jair Picerni.

Internacional: Clemer; Elder Granja, Índio, Fabiano Eller e Hidalgo; Edinho, Wellington Monteiro, Vargas (Fabinho) e Fernandão; Alexandre Pato (Adriano) e Iarley (Rentería). Técnico: Abel Braga.