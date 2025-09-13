menu hamburguer
Palmeiras 1 x 4 Internacional no Brasileirão 2006; a estreia absurda de Alexandre Pato

Com apenas 17 anos, Alexandre Pato brilhou em sua estreia no Brasileirão 2006.

imagem cameraAlexandre Pato em 2006, autor de grande atuação em sua estreia como profissional no Internacional. (Internacional)
São Paulo (SP)
Dia 13/09/2025
07:13
No dia 26 de novembro de 2006, o Estádio Parque Antarctica foi palco de um jogo histórico do Campeonato Brasileiro. O Internacional, já classificado para o Mundial de Clubes da FIFA, goleou o Palmeiras por 4 a 1 em São Paulo. Mas o grande destaque da tarde foi a estreia profissional de um garoto de apenas 17 anos: Alexandre Pato. O Lance! relembra Palmeiras 1 x 4 Internacional no Brasileirão 2006.

Enquanto o Colorado confirmava sua força e garantia a vice-liderança do Brasileirão, o Palmeiras vivia drama na luta contra o rebaixamento. Apesar da derrota humilhante em casa, o time alviverde escapou da queda graças à derrota da Ponte Preta para o Goiás na mesma rodada.

O resultado entrou para a memória do torcedor colorado não apenas pelo placar, mas porque foi o primeiro capítulo da curta e impactante passagem de Pato pelo Beira-Rio, poucos dias antes da viagem para o Japão.

Palmeiras 1 x 4 Internacional no Brasileirão 2006

O jogo e a estreia de Alexandre Pato

Logo em seu primeiro toque na bola, Alexandre Pato mostrou ao que vinha. Recebeu livre na área e tocou na saída do goleiro Sérgio, abrindo o placar para o Internacional com apenas um minuto de jogo.

O Palmeiras, atônito, mal teve tempo de reagir. Aos quatro minutos, Fernandão recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu cruzado para ampliar. O time da casa não se encontrava em campo e sofria com a velocidade e a precisão dos visitantes.

Aos 34, Pato avançou pela direita e cruzou para o meio da área. Daniel, zagueiro palmeirense, acabou desviando contra o próprio patrimônio: 3 a 0. Ainda antes do intervalo, o jovem atacante voltou a ser decisivo ao servir Iarley, que completou para o quarto gol. Em 45 minutos, o Internacional liquidava o jogo e transformava a estreia do garoto em um espetáculo.

Na etapa final, já com protestos da torcida alviverde e até gritos de “olé” a favor do time visitante, o Palmeiras conseguiu descontar. Aos 29 minutos, após cruzamento de Wendel, Fabiano Eller desviou contra a própria meta, marcando o gol de honra palmeirense.

Apesar da saída de Pato lesionado ainda no início do segundo tempo, a goleada já estava consolidada e confirmava o brilho da joia colorada.

Clima no Parque Antarctica

Se dentro de campo o Palmeiras não reagia, fora dele a torcida não perdoava. Ainda no primeiro tempo, com o placar em 4 a 0, torcedores invadiram as tribunas em protesto contra a diretoria e só foram contidos com a chegada da polícia. Durante a segunda etapa, a pressão continuou: vaias, xingamentos e até ironias com gritos de “olé” a cada toque do Internacional.

O alívio para os palmeirenses só veio com a notícia da derrota da Ponte Preta em Campinas, que garantiu matematicamente a permanência do Verdão na Série A. Mesmo assim, o ambiente foi de revolta e humilhação para a torcida presente.

O Internacional de Abel Braga

A vitória confirmou a excelente fase do time de Abel Braga, que atingiu 69 pontos no campeonato e seguia firme na preparação para o Mundial Interclubes. Com Pato, Fernandão, Iarley e Clemer, o Colorado mostrava não apenas consistência, mas também a chegada de uma nova estrela.

Poucos dias depois, Alexandre Pato seria fundamental na semifinal do Mundial, contra o Al-Ahly, marcando em mais uma estreia marcante na carreira. A goleada sobre o Palmeiras foi, portanto, um prólogo perfeito para a consagração internacional que viria em dezembro, diante do Barcelona.

Ficha técnica - Palmeiras 1 x 4 Internacional no Brasileirão 2006

Palmeiras 1 x 4 Internacional – Campeonato Brasileiro 2006 (37ª rodada)
Data: 26 de novembro de 2006
Local: Estádio Parque Antarctica, São Paulo (SP)
Árbitro: Clever Assunção Gonçalves (MG)

Gols:

  • 1min – Alexandre Pato (INT)
  • 4min – Fernandão (INT)
  • 34min – Daniel (contra, INT)
  • 45min – Iarley (INT)
  • 29min/2ºT – Fabiano Eller (contra, PAL)

Palmeiras: Diego Cavalieri (Sérgio); Paulo Baier, Daniel, Dininho e Márcio Careca (Michael); Wendel, Marcinho Guerreiro, Valdívia e Juninho Paulista; Marcinho (Roger Bernardo) e Enílton. Técnico: Jair Picerni.

Internacional: Clemer; Elder Granja, Índio, Fabiano Eller e Hidalgo; Edinho, Wellington Monteiro, Vargas (Fabinho) e Fernandão; Alexandre Pato (Adriano) e Iarley (Rentería). Técnico: Abel Braga.

