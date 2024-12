SAF no futebol: o que é e como funciona?

A SAF (Sociedade Anônima do Futebol) é um modelo de gestão que permite a criação de uma empresa independente para administrar as atividades relacionadas ao futebol profissional de um clube.

Esse modelo foi instituído no Brasil pela Lei 14.193/2021, conhecida como Lei da SAF, e tem como objetivo profissionalizar a gestão dos clubes, atrair investimentos e resolver problemas financeiros, como dívidas acumuladas.

A grande diferença da SAF em relação ao modelo tradicional de clube associativo está na separação entre a administração esportiva e o patrimônio histórico-social do clube.

Isso permite maior transparência na gestão e cria oportunidades para investidores se tornarem sócios da SAF, participando diretamente das receitas e resultados do futebol. O Lance! te conta tudo sobre a SAF no futebol.

Como funciona a SAF no futebol?

Ao adotar o modelo de SAF, o clube tradicional transfere suas operações de futebol profissional para uma nova entidade jurídica, a Sociedade Anônima do Futebol. Essa entidade pode captar recursos no mercado, atrair investidores e até emitir ações para venda no mercado financeiro.

Os principais pontos de funcionamento da SAF incluem:

Gestão independente: A SAF é gerida como uma empresa, com diretores, conselhos e executivos contratados para garantir uma administração profissional.

A SAF é gerida como uma empresa, com diretores, conselhos e executivos contratados para garantir uma administração profissional. Responsabilidade limitada: A SAF não responde diretamente pelas dívidas acumuladas pelo clube associativo, mas pode firmar acordos para renegociar esses débitos.

Responsabilidade limitada: A SAF não responde diretamente pelas dívidas acumuladas pelo clube associativo, mas pode firmar acordos para renegociar esses débitos.

Com maior segurança jurídica, investidores podem injetar capital na SAF em troca de participação nos lucros futuros. Regras da Lei da SAF: A lei estabelece que 20% da receita bruta da SAF seja destinada ao pagamento das dívidas do clube-matriz por um período de até 10 anos.

Vantagens e desafios da SAF no futebol

Vantagens:

Profissionalização: Clubes que aderem à SAF geralmente contratam gestores especializados e adotam melhores práticas de mercado.

Clubes que aderem à SAF geralmente contratam gestores especializados e adotam melhores práticas de mercado. Atração de investidores: O modelo facilita a entrada de grandes aportes financeiros, essenciais para modernizar as estruturas do clube e reforçar elencos.

O modelo facilita a entrada de grandes aportes financeiros, essenciais para modernizar as estruturas do clube e reforçar elencos. Renegociação de dívidas: A SAF permite a reestruturação de dívidas, dando alívio financeiro para clubes em crise.

Desafios:

Conflitos internos: A transição para a SAF pode gerar resistência de sócios e conselheiros do clube associativo.

A transição para a SAF pode gerar resistência de sócios e conselheiros do clube associativo. Gestão ineficiente: Se mal administrada, a SAF pode enfrentar dificuldades financeiras e prejudicar a imagem do clube.

Se mal administrada, a SAF pode enfrentar dificuldades financeiras e prejudicar a imagem do clube. Perda de identidade: Alguns torcedores temem que a profissionalização excessiva afaste o clube de suas raízes e tradições.

Exemplos de clubes que adotaram a SAF no futebol brasileiro

Vários clubes brasileiros já aderiram ao modelo de SAF, buscando soluções para problemas financeiros e esportivos. Entre os casos de destaque estão:

Cruzeiro: Em 2022, o clube mineiro foi adquirido por Ronaldo Fenômeno, que transformou o clube em uma SAF e reestruturou sua gestão e elenco. Botafogo: O clube carioca se tornou uma SAF sob o comando do investidor norte-americano John Textor, trazendo novos recursos e ambições esportivas. Vasco: O clube aderiu ao modelo em 2022, com a 777 Partners assumindo o controle das operações de futebol. No entanto, a relação com a empresa tem se deteriorado, e notícias recentes indicam que a 777 está em processo de saída do clube, levantando dúvidas sobre o futuro da gestão vascaína. Bahia: O clube entrou para o grupo City Football Group, que também controla o Manchester City, em um acordo que inclui grandes investimentos em infraestrutura e contratações.

Outros times que são SAF no Brasil

América-RN América-SP Araucária Atlético-GO Azuriz Bahia Boavista Botafogo Botafogo-SP Brasiliense Capital Capital FC Capivariano Cianorte Cuiabá CSP Coritiba Figueirense Flamengo de Arcoverde Fluminense de Feira Futebol com Vida Foz do Iguaçu Galo Maringá Hercílio Luz Inter de Limeira Ituano Linense Londrina Maringá Monte Azul Monte Roraima Nova Venécia Novorizontino Paranavaí PSTC Primavera Rio Branco Rio Grande Quinho São Bento São José EC Tiburão Tirol Vasco

SAF no futebol: impacto no esporte brasileiro

A implementação do modelo SAF tem transformado o cenário do futebol no Brasil. Os clubes que aderem ao modelo conseguem aumentar sua competitividade, equilibrar as finanças e oferecer maior transparência para investidores e torcedores.

No entanto, especialistas alertam que a SAF não é uma solução milagrosa. É necessário planejamento e gestão eficiente para que o modelo seja sustentável no longo prazo. Além disso, a adesão à SAF precisa ser uma decisão estratégica, alinhada aos objetivos do clube e às expectativas da torcida.