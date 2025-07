O Brasileirão de 2018 começou com um confronto digno de decisão: Cruzeiro x Grêmio, dois postulantes ao título, frente a frente logo na primeira rodada. A expectativa era de um duelo equilibrado, e foi exatamente isso que aconteceu no Mineirão. Em campo, dois times bem organizados, apostando em estratégias distintas: o Cruzeiro mais cauteloso, o Grêmio com posse e paciência. E foi o Tricolor gaúcho quem saiu com os três pontos, graças a um gol do estreante André, no início do segundo tempo. Relembre a partida Cruzeiro 0 x 1 Grêmio no Brasileirão 2018.

Cruzeiro 0 x 1 Grêmio no Brasileirão 2018: André Balada brilha!

O jogo marcou a reestreia de André no futebol gaúcho, agora com a camisa 90 gremista, após passagem pelo Sport. Ele entrou em campo com holofotes e expectativa, mesmo vindo de um período de 70 dias sem atuar. Ainda longe da forma ideal, o atacante mostrou faro de gol e aproveitou cruzamento de Ramiro para definir o placar com um cabeceio certeiro aos 9 minutos da etapa final. Era o suficiente para colocar o Grêmio na liderança — ainda que provisória — do campeonato.

O roteiro da vitória gremista incluiu doses de sofrimento. Com um jogador a menos desde os 27 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Kannemann por entrada dura em De Arrascaeta, o time de Renato Gaúcho precisou resistir à pressão celeste. O Cruzeiro, empurrado pela torcida, teve chances com Thiago Neves, Mancuello e o próprio Arrascaeta, mas parou em Marcelo Grohe, autor de defesas decisivas.

A derrota em casa foi amarga para o time de Mano Menezes, que vinha embalado por boas atuações no Campeonato Mineiro e na Libertadores. Já o Grêmio mostrou que seguia com a identidade de 2017: posse de bola, consistência defensiva e eficiência nas poucas chances criadas. O Brasileirão estava apenas começando, mas os dois gigantes já haviam mostrado suas armas.

Vitória gremista no Mineirão: estreia de André e sufoco com um a menos

O primeiro tempo da partida no Mineirão não foi dos mais empolgantes. Com 67% de posse de bola, o Grêmio controlava o jogo, mas esbarrava em um Cruzeiro bem postado defensivamente, que tentava explorar contra-ataques rápidos pelas

pontas. Everton foi a principal válvula de escape, mas parou em boas coberturas de Dedé e Léo, que mantinham a linha defensiva sólida. Do lado celeste, as melhores chances vieram de longe, sem sucesso.

A partida tomou outro rumo após o intervalo. Mano Menezes sacou Rafael Sobis e lançou Sassá, buscando presença ofensiva. Mas quem marcou foi o Grêmio. Aos 8 minutos, Ramiro fez jogada pela direita e cruzou na medida para André, que apareceu no segundo pau para cabecear com firmeza e abrir o placar. Estava escrita a primeira grande história do Brasileirão 2018: a estrela do estreante brilhou logo de cara.

Com a vantagem, o Tricolor mudou sua postura e passou a apostar nos contra-ataques. A inversão de papéis deu espaço ao Cruzeiro, que cresceu no jogo. Thiago Neves teve grande chance na pequena área, mas parou em defesa espetacular de Grohe. Na sequência, Everton também obrigou o goleiro gremista a trabalhar, em chute cruzado. A situação ficou mais complicada para o Grêmio aos 27 minutos, quando Kannemann foi expulso por carrinho em Arrascaeta na entrada da área.

A pressão do Cruzeiro aumentou nos minutos finais. Mancuello arriscou de fora, Arrascaeta quase empatou em cabeçada e a bola rondava a área gremista com frequência. Mas Grohe manteve o time em vantagem com mais uma grande defesa, garantindo o triunfo fora de casa.

Ficha técnica: Cruzeiro 0 x 1 Grêmio – 1ª rodada do Brasileirão 2018

Data: 14 de abril de 2018

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público presente: 19.285

Público pagante: 15.446

Renda: R$ 418.305

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Gol:

9’ 2ºT – André (Grêmio)

Cruzeiro: Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral (Mancuello), Robinho (Rafael Marques), Thiago Neves e De Arrascaeta; Rafael Sobis (Sassá)

Técnico: Mano Menezes

Grêmio: Marcelo Grohe; Leo Moura, Paulo Miranda, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Jaílson), Arthur, Ramiro, Cícero e Everton (Michel); André (Bressan)

Técnico: Renato Gaúcho

Cartões amarelos: Ariel Cabral, Dedé (Cruzeiro); Ramiro, André (Grêmio)

Cartão vermelho: Kannemann (Grêmio)