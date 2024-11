Nado borboleta: veja as regras do estilo na natação

Partida e mergulho: A largada é feita a partir do bloco de partida, com um mergulho inicial. Após entrar na água, o nadador pode nadar até 15 metros submerso utilizando a batida de golfinho, antes de emergir à superfície. Esse limite foi definido para equilibrar as competições, já que alguns atletas são mais eficientes submersos do que na natação em superfície.

Movimento dos braços: Ambos os braços devem se mover simultaneamente, passando acima da superfície da água e completando um arco para frente e para trás. Esse movimento é essencial para a propulsão e precisa ser realizado de maneira contínua. Movimentos alternados ou interrompidos são penalizados.

Movimento das pernas: As pernas devem realizar a batida de golfinho, um movimento ondulatório onde ambas se movem juntas. Alternâncias ou batidas individuais de pernas são consideradas infrações.