Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 14:36 • Rio de Janeiro

Manchester City e Arsenal fazem mais um dos grandes clássicos do "Big Six" do futebol inglês. O confronto entre as equipes acabou ganhando notoriedade nas últimas temporadas, principalmente quando Mikel Arteta chegou ao comando técnico dos Gunners, que fez com que o time de Londres ao menos ameaçasse o domínio dos Citizens na Premier League. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Manchester City e Arsenal Lance! te conta.

Manchester City e Arsenal fazem um dos grandes clássicos recentes do futebol inglês (Foto: AFP/OLI SCARFF)

Quem mais venceu na história do clássico entre Manchester City e Arsenal?

Segundo dados do site do Transfermarkt, o primeio clássico entre Manchester City e Arsenal aconteceu na temporada 1912/13, pelo Campeonato Inglês. Naquela oportunidade, os Citizens acabou vencendo o seu rival pelo notório placar de 4 a 0.

No total, Manchester City e Arsenal acabaram se encontrando em 172 partidas, sendo a enorme maioria delas pelo Campeonato Inglês (contabilizando aqui a época da Premier League e também durante o tempo em que a competição era organizada pela FA). As equipes ainda não se enfrentaram em nível europeu.

Quem tem uma larga vantagem no clássico é o Arsenal. O time de Londres tem um total de 84 vitórias sobre o seu rival. Já os Citizens possuem apenas 49 jogos a seu favor, enquanto também tivemos mais 39 empates.

Veja os títulos mais relevantes já conquistados pelas equipes (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Confira os títulos dos clubes ingleses

O Manchester City possui 39 títulos no total. Os mais importantes ficam com 10 Campeonatos Ingleses, sete Copas da Inglaterra, oito Copas da Liga Inglesa, sete Supercopas da Inglaterra e uma Champions League. O clube ainda ganhou a tríplice coroa na temporada 2022/23.

Já o Arsenal tem como títulos mais relevantes: 13 títulos do Campeonato Inglês, 14 títulos da Copa da Inglaterra (FA Cup), duas Copas da Liga Inglesa e mais 17 taças da Supercopa da Inglaterra. O clube londrino chegou em apenas uma final de Champions League ao longo de sua história