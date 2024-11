Estádio do Pacaembu lotado durante um clássico paulista, refletindo sua importância no futebol brasileiro. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 22:44 • São Paulo

O Estádio do Pacaembu, oficialmente Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, é um dos mais tradicionais palcos do futebol nacional, situado em São Paulo. Inaugurado em 1940, o estádio tem uma rica história de grandes jogos e multidões que lotaram suas arquibancadas para assistir a partidas memoráveis. Durante décadas, foi o cenário de confrontos históricos entre os principais times de São Paulo e outros grandes clubes do país, especialmente em competições nacionais e estaduais. Os 10 maiores públicos do Pacaembu, muitas vezes, excederam a capacidade máxima do estádio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

10 jogos com os maiores públicos do Pacaembu na história

1. Corinthians 3 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – em 24 de maio de 1942

Esse clássico entre Corinthians e São Paulo foi um dos maiores públicos já registrados no estádio, com 70821 espectadores (63281 pagantes). A partida terminou em um emocionante empate, com o estádio lotado de torcedores vibrando a cada lance.

2. São Paulo 0 x 2 Flamengo – Rio-São Paulo – 17 de maio de 1940

Esse confronto entre São Paulo e Flamengo trouxe um público expressivo ao Pacaembu, com 65 mil espectadores. Com uma vitória do time carioca, a partida atraiu muitos torcedores, refletindo o prestígio do Flamengo e do futebol carioca na capital paulista.

3. Corinthians 1 x 0 Palmeiras – Campeonato Paulista - 13 de abril de 1960

Em mais um clássico paulista, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram diante de um grande público, com 65.243 espectadores. A vitória do Corinthians por 1 a 0 garantiu uma festa inesquecível para seus torcedores no Pacaembu.

4. Corinthians 3 x 0 Palmeiras – Campeonato Paulista - 24 de março de 1959

Outro confronto histórico entre os rivais Corinthians e Palmeiras, com 64.726 espectadores. O Corinthians conquistou uma vitória expressiva por 3 a 0, com o estádio repleto de alvinegros celebrando o triunfo.

5. Corinthians 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista - 20 de outubro de 1956

Mais um duelo entre Corinthians e São Paulo que entrou para a história do Pacaembu, com 64.233 espectadores. Com um empate em 1 a 1, os torcedores presenciaram um jogo equilibrado e disputado.

6. Corinthians 0 x 2 Santos – Campeonato Paulista - 3 de março de 1963

O Santos, de Pelé, visitou o Pacaembu e derrotou o Corinthians por 2 a 0, diante de um público de 62.851 espectadores. Esse jogo ilustra o fascínio que o Santos exercia em sua época de ouro.

7. Corinthians 3 x 3 Palmeiras – Campeonato Paulista - 3 de abril de 1961

Um dos clássicos mais emocionantes entre Corinthians e Palmeiras, que terminou empatado em 3 a 3, 62.584 espectadores. O público enorme refletiu a importância do duelo entre os rivais alvinegro e alviverde.

8. Corinthians 1 x 1 Palmeiras – Paulistão - 13 de setembro de 1961

Em mais um clássico entre Corinthians e Palmeiras, o Pacaembu foi palco de um empate que atraiu um grande público, com 62.514 espectadores, consolidando o estádio como o principal ponto de encontro dos torcedores paulistas.

9. Corinthians 3 x 0 Palmeiras – Campeonato Paulista - 24 de março de 1951

Com uma vitória contundente, o Corinthians derrotou o Palmeiras em um jogo que lotou o estádio, mostrando a força da torcida corinthiana, com 61.726 espectadores.

10. Santos 2 x 3 Palmeiras – Paulistão - 29 de novembro de 1961

Fechando a lista dos maiores públicos, essa partida entre Santos e Palmeiras atraiu 60.801 espectadores. O jogo foi uma verdadeira demonstração da paixão pelo futebol que move a torcida paulista.

Esses recordes de público no Pacaembu refletem a importância histórica do estádio no cenário do futebol nacional e a paixão intensa dos torcedores paulistas. Embora o estádio tenha passado por diferentes fases e mudanças, ele permanece como um marco da cultura esportiva em São Paulo e no Brasil.