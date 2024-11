Veja os maiores públicos da Arena Pantanal, que já recebeu jogos nacionais e internacionais com grande presença de torcida. (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 16:36 • São Paulo

Inaugurada para a Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal, localizada em Cuiabá, é um dos mais modernos estádios do Brasil. Além de receber jogos da seleção brasileira e de clubes importantes do país, a arena foi palco de quatro partidas durante o Mundial de 2014, atraindo torcedores de todo o mundo. Os maiores públicos da Arena Pantanal foram registrados em campeonatos nacionais e internacionais. Abaixo, confira os dez maiores públicos da história do estádio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

10 jogos com os maiores públicos da Arena Pantanal na história

1. Cuiabá 0 x 1 Operário-PR – Série C – 22 de setembro de 2018

O maior público da história da Arena Pantanal foi registrado em uma partida decisiva entre Cuiabá e Operário-PR pela Série C de 2018. O jogo atraiu 41.311 torcedores, estabelecendo o recorde de público do estádio, em um evento que marcou o acesso do Cuiabá à Série B.

2. Nigéria 1 x 0 Bósnia – Copa do Mundo – 21 de junho de 2014

Durante a Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal recebeu o confronto entre Nigéria e Bósnia, que terminou com vitória da Nigéria por 1 a 0. Essa partida contou com 40.499 torcedores, marcando um dos maiores públicos do estádio no torneio mundial.

3. Japão 1 x 4 Colômbia – Copa do Mundo – 24 de junho de 2014

Outra partida da Copa do Mundo de 2014 que atraiu um grande público foi o duelo entre Japão e Colômbia, que terminou com vitória colombiana por 4 a 1. 40.340 torcedores estiveram presentes, tornando esse um dos jogos mais memoráveis do estádio.

4. Chile 3 x 1 Austrália – Copa do Mundo – 13 de junho de 2014

No jogo de estreia do Chile na Copa de 2014, contra a Austrália, a Arena Pantanal recebeu 40.275 torcedores. A vitória chilena por 3 a 1 foi um dos grandes momentos do estádio durante o Mundial.

5. Cuiabá 1 x 2 Flamengo – Brasileirão – 8 de outubro 2022

O confronto entre Cuiabá e Flamengo pelo Brasileirão de 2022 atraiu 40.059 torcedores à Arena Pantanal. A partida foi marcada pela presença maciça da torcida do Flamengo, que celebrou a vitória por 2 a 1.

6. Brasil 1 x 1 Venezuela – Eliminatórias da Copa – 1º de fevereiro de 2024

A seleção brasileira também teve seu momento de destaque na Arena Pantanal durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, enfrentando a Venezuela em um empate por 1 a 1. O jogo contou com 40.020 torcedores, consolidando a arena como um ponto importante para jogos internacionais.

7. Goiás 1 x 0 Flamengo – Brasileirão – 10 de setembro de 2014

Em outra partida de grande público, Goiás e Flamengo se enfrentaram pelo Brasileirão de 2014. Com 38.405 torcedores presentes, o jogo foi uma demonstração do apelo que o Flamengo exerce sobre as torcidas em várias regiões do Brasil.

8. Rússia 1 x 1 Coreia do Sul – Copa do Mundo – 17 de junho de 2014

A partida entre Rússia e Coreia do Sul pela Copa do Mundo de 2014 também atraiu um grande público. Com 37.603 torcedores presentes, o confronto terminou em um empate e marcou mais um momento internacional de destaque para a Arena Pantanal.

9. Cuiabá 2 x 1 São Paulo – Brasileirão – 22 de julho de 2023

No Brasileirão de 2023, o Cuiabá enfrentou o São Paulo e venceu por 2 a 1, com 34.072 torcedores nas arquibancadas. Esse jogo foi mais um exemplo do crescimento da popularidade do Cuiabá entre os torcedores locais.

10. Santos 0 x 1 São Paulo – Brasileirão – 23 de novembro de 2014

Encerrando a lista, o clássico paulista entre Santos e São Paulo pelo Brasileirão de 2014 levou 33.247 torcedores à Arena Pantanal. O São Paulo venceu por 1 a 0, e o jogo ficou marcado pela forte presença de torcedores paulistas no estádio.

Esses grandes públicos da Arena Pantanal refletem a versatilidade e a importância do estádio como palco para eventos esportivos de grande porte. Desde a Copa do Mundo até jogos de clubes brasileiros, a arena continua sendo um local de grandes recordes de público e momentos memoráveis para os torcedores.