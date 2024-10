Arena Pantanal: como chegar e onde é cada portão

A Arena Pantanal, em Cuiabá, é um estádio moderno e sustentável. Saiba como chegar e onde estão localizados todos os portões de entrada. (Foto: Governo Federal do Brasil)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 15:58 • São Paulo

A Arena Pantanal, situada em Cuiabá, Mato Grosso, foi construída para a Copa do Mundo de 2014 e é a casa do Cuiabá Esporte Clube. Com capacidade para aproximadamente 44 mil pessoas, o estádio recebe jogos de futebol e eventos culturais. Se você vai à Arena Pantanal, é fundamental saber como chegar e a localização dos portões de entrada para facilitar o acesso.

Como chegar à Arena Pantanal

A Arena Pantanal está localizada na Avenida Agrícola Paes de Barros, no bairro Verdão, em Cuiabá. Confira as principais opções de transporte para chegar ao estádio:

Chegar na Arena Pantanal de ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região da Arena Pantanal, principalmente as linhas que circulam pela Avenida Agrícola Paes de Barros e ruas próximas.

Chegar na Arena Pantanal de carro

A Arena Pantanal possui estacionamento limitado, com vagas ao redor. Em dias de eventos, é recomendado chegar cedo devido à alta demanda.

Chegar na Arena Pantanal de aplicativos de transporte

Táxis e veículos de transporte por aplicativos são uma opção prática, especialmente em dias de jogos, com pontos de embarque e desembarque nas proximidades.

Onde ficam os portões da Arena Pantanal

A Arena Pantanal conta com diferentes portões de acesso distribuídos por setor, para garantir a organização dos torcedores. Confira os detalhes dos portões e endereços:

Setor Norte - Rua Oir Castilho

Portões H, I e J da Arena Pantanal: Destinados exclusivamente ao acesso dos torcedores visitantes.

Setor Sul - Avenida Doutor Agrícola Paes de Barros

Portões C, D e E da Arena Pantanal: Acesso ao Setor Sul, com entrada facilitada para quem vem da Avenida Agrícola Paes de Barros.

Setor Oeste - Rua Traçaia

Portões A e B da Arena Pantanal: Acesso ao Setor Oeste Superior e Inferior, destinado aos torcedores que ocupam as arquibancadas do lado oeste do estádio.

Setor Leste - Rua Professor Ranulfo Paes de Barros

Portões F e G da Arena Pantanal: Entrada para o Setor Leste Superior e Inferior, servindo aos torcedores das arquibancadas leste.

Dicas para facilitar o acesso