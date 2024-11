Conheça os maiores públicos da Arena da Baixada, o caldeirão do Athletico Paranaense. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 08:44 • São Paulo

Inaugurada em 1999 e reinaugurada em 2014 para a Copa do Mundo, a Arena da Baixada, oficialmente conhecida como Estádio Joaquim Américo Guimarães, é o reduto do Athletico Paranaense e um dos estádios mais modernos do Brasil. Localizada em Curitiba, a Arena da Baixada possui uma infraestrutura avançada, com capacidade para aproximadamente 42 mil espectadores após as reformas. Ao longo dos anos, a torcida atleticana fez desse estádio um verdadeiro caldeirão, atraindo públicos históricos e criando atmosferas inesquecíveis em jogos decisivos. Confira abaixo os 10 maiores públicos da Arena da Baixada e as partidas que marcaram esses momentos.

10 jogos com os maiores públicos da Arena da Baixada na história

1. Athletico 1 x 1 Junior Barranquilla – Copa Sul-Americana 2018

O maior público da Arena da Baixada foi registrado na final da Copa Sul-Americana de 2018, em uma noite histórica para o Athletico Paranaense. O empate em 1 a 1 no tempo normal levou a partida para os pênaltis, onde o Athletico venceu, garantindo seu primeiro título internacional. Com um público pagante de 39.618 torcedores e um total de 40.263 presentes, esse jogo marcou para sempre a trajetória do clube e da Arena.

2. Athletico 1 x 0 Internacional – Copa do Brasil 2019

Em 2019, a Arena da Baixada lotou novamente para a final da Copa do Brasil contra o Internacional. Com um público de 38.490 pagantes e um total de 39.772 pessoas, a vitória por 1 a 0 foi o primeiro passo para a conquista do título inédito da competição, levando a torcida ao delírio e criando um dos maiores públicos da Arena da Baixada.

3. Athletico 0 x 1 Flamengo – Brasileirão 2024

O confronto entre Athletico Paranaense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 2024 atraiu 38.641 torcedores ao estádio, estabelecendo o maior público da temporada. Esse jogo reforçou a rivalidade entre as equipes e mostrou o poder de atração do estádio em confrontos de alto nível.

4. Athletico 3 x 0 Maringá – Campeonato Paranaense 2024

A final do Campeonato Paranaense de 2024 também entrou para a lista dos maiores públicos da Arena da Baixada. Com 36.692 pagantes e um total de 37.758 presentes, o Athletico derrotou o Maringá por 3 a 0, garantindo o bicampeonato estadual e celebrando com a torcida em peso.

5. Athletico 0 x 2 Flamengo – Brasileirão 2023

Em mais um confronto emocionante com o Flamengo, a Arena da Baixada recebeu 36.546 torcedores, totalizando 37.842 pessoas. Esse é um dos maiores públicos da Arena da Baixada, comprovando a força da torcida em jogos importantes do Campeonato Brasileiro.

6. Athletico 0 x 0 Flamengo – Brasileirão 2016

O empate sem gols entre Athletico e Flamengo em 2016 atraiu 35.396 pagantes e 38.020 presentes. Essa partida foi decisiva para a classificação do Athletico à Libertadores de 2017, e a presença da torcida foi essencial para impulsionar o time.

7. Athletico 1 x 0 Operário-PR – Campeonato Paranaense 2024

Na semifinal do Campeonato Paranaense de 2024, a Arena da Baixada recebeu 34.310 pagantes e um total de 35.298 espectadores. Esse público estabeleceu um novo recorde estadual, demonstrando o apoio incondicional da torcida.

8. Athletico 0 x 0 FC Cascavel – Campeonato Paranaense 2023

O jogo entre Athletico e FC Cascavel pelo Campeonato Paranaense de 2023 reuniu 33.540 pagantes, com um público total de 34.396 torcedores. A partida foi decisiva e reforçou o amor dos torcedores pelo clube.

9. Athletico 2 x 1 Flamengo – Copa Libertadores 2017

A fase de grupos da Copa Libertadores de 2017 registrou 33.463 pagantes e 36.519 presentes na vitória do Athletico sobre o Flamengo por 2 a 1. Esse é um dos maiores públicos da Arena da Baixada, destacando a importância da competição para o clube.

10. Athletico 1 x 0 Criciúma – Primeira Liga 2016

Em 2016, na primeira partida da Arena com grama sintética, o Athletico recebeu o Criciúma pela Primeira Liga, e 33.270 pagantes compareceram, totalizando 35.746 torcedores. Esse jogo foi um marco na história do estádio, celebrando a modernização do local.

Esses públicos da Arena da Baixada representam a intensidade da torcida do Athletico Paranaense, que sempre apoia o time em grandes competições e partidas decisivas. A Arena da Baixada, com sua atmosfera única, permanece como um dos principais palcos do futebol brasileiro, onde a paixão pelo clube se transforma em espetáculos memoráveis.