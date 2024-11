Descubra os 10 maiores públicos do Estádio Alfredo Jaconi, palco de grandes jogos e muita emoção para a torcida do Juventude. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 19:50 • São Paulo

O Estádio Alfredo Jaconi, localizado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é um símbolo para os torcedores do Juventude e para o futebol gaúcho. Ao longo de sua história, o Alfredo Jaconi recebeu partidas memoráveis, com presença expressiva de torcedores que apoiaram o Juventude em competições estaduais e nacionais. Confira a seguir os 10 maiores públicos do Alfredo Jaconi da história do estádio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

10 jogos com os maiores públicos do Alfredo Jaconi na história

1. Juventude 0 x 1 Grêmio – Campeonato Brasileiro – 27 de novembro de 2002

O maior público da história do Alfredo Jaconi foi registrado nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 2002, quando o Juventude enfrentou o Grêmio e perdeu por 1 a 0. 27.740 torcedores marcaram presença nesse jogo decisivo.

2. Juventude 0 x 3 Grêmio – Campeonato Gaúcho – 23 de junho de 1996

Na final do Campeonato Gaúcho de 1996, o Juventude recebeu o Grêmio e foi derrotado por 3 a 0, em um jogo que atraiu 27.653 torcedores, consolidando-se como o segundo maior público do estádio.

3. Juventude 1 x 0 Americano-RJ – Série B – 20 de novembro de 1994

Durante a semifinal da Série B de 1994, o Juventude enfrentou o Americano-RJ e venceu por 1 a 0. A partida contou com 21.992 torcedores, que apoiaram o time na busca pelo acesso.

4. Juventude 0 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro – 17 de setembro de 1995

O duelo entre Juventude e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 1995 atraiu 21.374 torcedores ao Alfredo Jaconi. O time gaúcho foi derrotado por 2 a 0, mas o público mostrou a força da torcida em jogos de grande importância.

5. Juventude 0 x 0 Grêmio – Campeonato Gaúcho – 30 de março de 2024

Em uma das finais do Campeonato Gaúcho de 2024, o Juventude enfrentou o Grêmio em um empate sem gols. A partida atraiu 18.413 torcedores, um dos maiores públicos registrados recentemente no estádio.

6. Juventude 1 x 0 Bragantino – Campeonato Brasileiro – 30 de novembro de 2021

Outro jogo recente com público expressivo foi a vitória do Juventude sobre o Bragantino pelo Brasileirão de 2021. Com 18.413 torcedores presentes, o Juventude conquistou uma importante vitória na reta final do campeonato.

7. Juventude 0 x 0 Caxias – Campeonato Brasileiro – 1º de setembro de 1979

Em um clássico gaúcho pelo Campeonato Brasileiro de 1979, Juventude e Caxias empataram em 0 a 0. Esse jogo contou com 16.249 torcedores, destacando-se como um dos maiores públicos da época.

8. Juventude x Caxias – Campeonato Gaúcho – 9 de abril de 2000

No clássico contra o Caxias pelo Campeonato Gaúcho de 2000, o Alfredo Jaconi recebeu 15.795 torcedores, em uma partida que reforçou a rivalidade entre os clubes da cidade.

9. Juventude x Caxias – Campeonato Gaúcho – 14 de maio de 2000

Outro confronto contra o Caxias, realizado em maio de 2000 pelo Campeonato Gaúcho, atraiu 14.450 torcedores ao Alfredo Jaconi. A rivalidade local foi mais uma vez destaque.

10. Juventude x Caxias – Campeonato Gaúcho – 12 de maio de 2001

Fechando a lista, um clássico de 2001 pelo Campeonato Gaúcho entre Juventude e Caxias reuniu 13.826 torcedores. Esse público refletiu a importância do confronto regional para os torcedores.

Esses dados evidenciam a paixão dos torcedores do Juventude e a relevância do Estádio Alfredo Jaconi na história do futebol gaúcho. Seja em clássicos regionais ou partidas decisivas, o Alfredo Jaconi continua a ser um local onde a emoção e a tradição do futebol brasileiro se encontram.