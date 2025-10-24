Outras goleadas notáveis incluem 7 x 0 contra o Flamengo em 1931 e 6 x 0 sobre o União São João em 1997.

O Estádio de São Januário, inaugurado em 1927, é um símbolo do Vasco da Gama.

O Estádio de São Januário é muito mais que a casa do Vasco da Gama — é um dos símbolos mais tradicionais do futebol brasileiro. Inaugurado em 1927, o estádio foi o primeiro grande palco de concreto armado do país e, por décadas, sediou jogos da Seleção Brasileira e decisões marcantes. Com sua fachada icônica e atmosfera única, São Januário tornou-se sinônimo de paixão, resistência e glórias vascaínas. O Lance! apresenta a maior goleada da história de São Januário.

Em meio a tantos capítulos gloriosos, há partidas que entraram para a memória coletiva por seus placares elásticos. São jogos em que o poder ofensivo vascaíno brilhou intensamente, transformando o estádio em palco de exibições arrasadoras. Ao longo das décadas, o Vasco acumulou goleadas históricas em sua fortaleza, com nomes como Russinho, Ademir, Roberto Dinamite, Edmundo e Romário protagonizando verdadeiros espetáculos.

Entre todas essas tardes de gala, uma se destaca acima das demais: Vasco 9 x 0 Tuna Luso-PA, em 1984. O jogo não foi apenas a maior goleada do estádio, mas também a maior da história do Campeonato Brasileiro até hoje.

Maior goleada da história de São Januário

A maior de todas: Vasco 9 x 0 Tuna Luso (1984)

No dia 4 de fevereiro de 1984, São Januário viveu um de seus dias mais memoráveis. O Vasco enfrentava a Tuna Luso Brasileira, do Pará, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, e o que parecia ser apenas mais um jogo de fase inicial transformou-se em um massacre histórico.

O time cruz-maltino, comandado por Antônio Lopes, contava com nomes lendários como Roberto Dinamite, Mazza, Arturzinho e Marquinho Capixaba. O Vasco impôs um ritmo avassalador desde o início, com troca rápida de passes, triangulações precisas e uma eficiência impressionante nas finalizações. O resultado final — 9 a 0 — não apenas encantou os torcedores, mas também estabeleceu um recorde que perdura há quatro décadas.

continua após a publicidade

Roberto Dinamite, ídolo máximo do clube e maior artilheiro da história de São Januário, marcou três gols naquela tarde. A atuação completa de Dinamite sintetizou o espírito do Vasco em seu auge: ofensivo, técnico e implacável em casa.

O clássico inesquecível: Vasco 7 x 0 Flamengo (1931)

Antes mesmo do Brasileirão existir, São Januário já havia sido palco de outro resultado impressionante. Em 1931, pelo Campeonato Carioca, o Vasco aplicou 7 a 0 no Flamengo, uma das maiores vitórias da história do clássico. O protagonista da tarde foi Russinho, que marcou três gols e foi ovacionado pela torcida cruz-maltina.

A goleada teve enorme repercussão à época, pois o Flamengo era um dos clubes mais populares do Rio, e o Vasco, ainda consolidando seu status como potência, mostrou superioridade técnica e tática. O resultado marcou o início de uma rivalidade que atravessaria gerações e reforçou o peso de São Januário como território vascaíno.

Edmundo e os seis gols: Vasco 6 x 0 União São João (1997)

Se há uma atuação individual que rivaliza em brilho com as grandes goleadas coletivas, é a de Edmundo em 1997. No dia 11 de setembro daquele ano, pelo Campeonato Brasileiro, o "Animal" protagonizou um feito histórico: marcou seis gols na vitória do Vasco por 6 a 0 sobre o União São João, em São Januário.

Nenhum outro jogador, até hoje, repetiu o feito de Edmundo em uma partida de Brasileirão. Com velocidade, técnica e faro de gol apurado, o atacante destruiu a defesa adversária e levou o público à loucura. O jogo se tornou um dos mais lembrados da carreira de Edmundo, que seria o artilheiro do campeonato com 29 gols e conduziria o Vasco ao título nacional.

Outras goleadas memoráveis

O poder ofensivo do Vasco sempre teve em São Januário seu palco preferido. Em 2001, por exemplo, o clube venceu duas vezes por 7 a 1 — contra Guarani e São Paulo —, ambas pelo Campeonato Brasileiro. Naquela temporada, o ataque vascaíno, liderado por Romário e Euller, foi um dos mais produtivos do país.

Esses resultados confirmaram a vocação do estádio como território de grandes atuações e reforçaram sua mística de casa forte. Em São Januário, o Vasco sempre foi mais do que um time — foi uma força simbólica, capaz de transformar jogos comuns em espetáculos memoráveis.

O impacto histórico das goleadas

Cada uma dessas goleadas reflete um momento distinto do Vasco e do futebol brasileiro. A vitória sobre a Tuna Luso em 1984 representou o auge de uma geração que combinava talento e eficiência. O 7 a 0 sobre o Flamengo de 1931 eternizou o clube como potência emergente. Já o show de Edmundo em 1997 marcou a transição para a era moderna, quando o Vasco voltou a brilhar em nível nacional e continental.

Essas vitórias não foram apenas números — foram afirmações de identidade. Em São Januário, o Vasco sempre fez mais do que jogar: escreveu história.

São Januário hoje

Reformado e modernizado ao longo dos anos, São Januário segue ativo como o coração do Vasco da Gama. Com capacidade atual em torno de 22 mil pessoas, o estádio mantém seu charme e sua imponência, sendo palco de jogos decisivos, festas da torcida e grandes celebrações.

Projetos de ampliação e revitalização continuam em andamento, com a promessa de unir tradição e modernidade. Mas, independentemente das reformas, a essência do estádio permanece a mesma: um lugar onde o Vasco é soberano e onde cada gol ecoa como parte de uma história centenária.

Principais goleadas em São Januário