Maior artilheiro da história do Gauchão

O Campeonato Gaúcho, um dos torneios estaduais de futebol mais antigos do Brasil, já teve grandes artilheiros que brilharam com suas performances e recordes. Desde as primeiras edições até os dias atuais, muitos jogadores se destacaram pelo faro de gol e ajudaram a construir a história da competição. Confira os maiores goleadores da história do Gauchão e quem detém o recorde de mais gols em uma única edição. O Lance! te apresenta os artilheiros históricos do Gaúchão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os artilheiros históricos do Gaúchão

Entre os jogadores que mais balançaram as redes na história do Campeonato Gaúcho, alguns nomes se destacam tanto pelo número absoluto de gols quanto pela regularidade ao longo dos anos.

Sandro Sotilli

Considerado o maior artilheiro da era moderna do Gauchão, Sandro Sotilli anotou 111 gols na primeira divisão da competição. Atuando por diversos clubes do interior entre o final dos anos 1990 e 2014, Sotilli se consolidou como uma lenda do futebol gaúcho e um dos grandes nomes da história do campeonato.

continua após a publicidade

Sandro Sotilli construiu sua trajetória no Campeonato Gaúcho vestindo as camisas de clubes tradicionais do interior, como Ypiranga de Erechim, Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas, Pelotas e Veranópolis. Com seu faro de gol apurado e grande presença de área, ele se destacou como um dos jogadores mais temidos pelos adversários. Além de sua impressionante marca de gols, Sotilli foi peça-chave em campanhas memoráveis de diversas equipes, ajudando-as a se manterem competitivas no estadual e deixando sua marca na história do futebol gaúcho.

O centroavante também se tornou um ícone fora dos gramados, conquistando uma legião de fãs com seu carisma e irreverência. Após se aposentar, tornou-se comentarista e figura ativa nas redes sociais, sempre exaltando a tradição do futebol do interior e mantendo viva a memória de sua carreira como o maior goleador da era moderna do Gauchão.

continua após a publicidade

O maior artilheiro em uma única edição

O recorde de maior número de gols marcados em uma única edição do Campeonato Gaúcho é compartilhado por Baltazar (Grêmio, 1980) e Marcos Vinícius (Guarani-VA, 1997). Ambos conseguiram atingir a marca de 28 gols, tornando-se os maiores goleadores de uma só edição. O feito de Marcos Vinícius é ainda mais emblemático por ter ocorrido em um clube do interior, demonstrando a força do futebol gaúcho além da dupla Gre-Nal.

O legado dos artilheiros no Campeonato Gaúcho

Os grandes goleadores do Campeonato Gaúcho ajudaram a moldar a identidade da competição ao longo das décadas. Sejam ídolos da dupla Gre-Nal ou destaques de clubes do interior, esses jogadores marcaram época e entraram para a história do futebol gaúcho. A tradição de revelar grandes artilheiros segue viva, mostrando a importância do estadual para o futebol brasileiro.