Samuel Eto'o ,ídolo do Barcelona e com passagens por gigantes como Inter de Milão e Chelsea, é um nome que ressoa na história do futebol mundial. Sua carreira, repleta de títulos e prêmios, é um testemunho de sua dedicação e habilidade. Aos 41 anos, trocou as chuteiras e o uniforme de jogo pelo terno e uma sala com ar-condicionado, de onde comanda a seleção de Camarões como presidente da Federação Camaronesa de Futebol.

Auge no Barcelona

Nascido em 10 de março de 1981, em Nkon, Camarões, Eto'o começou sua trajetória em um clube modesto em seu país natal, o Kadji Sports Academy. Aos 16 anos, chamou a atenção do Real Madrid e foi transferido para as categorias de base do clube espanhol.

No entanto, foi no Mallorca e, posteriormente, no Barcelona que Eto'o se destacou. Em cinco temporadas no clube catalão, marcou 130 gols em 199 jogos, tornando-se o maior artilheiro africano na história da La Liga.

Com o Barcelona, Eto'o conquistou dois títulos da Liga dos Campeões (2006 e 2009) e quatro títulos da La Liga. Além de ser eleito o terceiro melhor jogador do mundo em 2005, ficando atrás de Frank Lampard e do vencedor e companheiro de equipe, Ronaldinho Gaúcho.

Eto'o também teve passagens vitoriosas pela Inter de Milão, onde conquistou o título da Serie A, da Copa da Itália e da Liga dos Campeões em 2010. Jogou ainda por outros clubes como Anzhi Makhachkala, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor e Konyaspor, antes de se aposentar em 2019 no Qatar SC.

Samuel Eto'o durante sua fase no Barcelona (Foto: Reprodução/ X)

Eto'o na seleção camaronesa

Na seleção nacional, Eto'o representou os Camarões em quatro Copas do Mundo (1998, 2002, 2010 e 2014). Ele também conquistou dois títulos da Copa das Nações Africanas (2000 e 2002) e foi vice-campeão em 2008.

Mesmo antes de sua aposentadoria, o jogador sempre esteve envolvido em questões extracampo e hoje, é presidente da Federação Camaronesa de Futebol.

➡️ Saiba as condições na plataforma do Seu Lance!

