Lateral cobrado com as mãos: entenda a explicação para isso

A cobrança de lateral com as mãos acrescenta dinâmica e estratégia ao jogo.

Cobrança de lateral é feita com as mãos, diferentemente de outras ações no futebol.

No futebol, quase todas as ações com a bola são feitas com os pés. Por isso, chama atenção que uma das poucas exceções seja a cobrança de lateral. Enquanto um escanteio, uma falta ou até mesmo um pênalti exigem o uso dos pés, o lateral é executado com as mãos no futebol — e qualquer tentativa de fazê-lo com os pés é considerada irregular. Lateral cobrado com as mãos? O Lance! te explica!

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essa particularidade levanta uma pergunta comum entre torcedores e curiosos: por que o lateral é cobrado com as mãos? Afinal, em um esporte onde as mãos são geralmente proibidas, por que justamente a reposição lateral foge à regra? Para responder isso, é necessário voltar no tempo e explorar a história do futebol moderno, sua relação com outros esportes e a padronização das regras.

O futebol, como conhecemos hoje, é fruto de um processo de unificação que ocorreu no século XIX na Inglaterra. Naquele período, diferentes escolas e clubes praticavam versões distintas do jogo, algumas permitindo o uso das mãos, outras não. Foi a partir da criação da Football Association (FA), em 1863, que surgiu a necessidade de definir normas claras e uniformes para a prática esportiva. E é aí que a cobrança de lateral com as mãos encontra suas raízes.

continua após a publicidade

Lateral cobrado com as mãos: entenda a origem

A primeira regra escrita sobre a cobrança de lateral aparece em 1863, com a fundação da FA. Nela, estabelecia-se que, quando a bola saísse pelas linhas laterais, o jogador que a tocasse primeiro teria o direito de colocá-la novamente em jogo — e essa reposição poderia ser feita com os pés ou com as mãos. Essa influência vinha diretamente do rugby, esporte ainda muito popular nas escolas britânicas da época.

Nos primeiros anos, não havia um padrão sobre como essa cobrança deveria ser feita. Alguns clubes permitiam que fosse com os pés, outros com as mãos, e havia até confusão sobre quem tinha direito à bola. Em 1873, a regra mudou: a posse passou a ser da equipe adversária de quem tocou por último na bola antes de ela sair. Já em 1883, houve uma nova atualização — agora, o lateral só seria válido se executado com as duas mãos, lançando a bola por cima da cabeça e mantendo ambos os pés no chão.

continua após a publicidade

Essas mudanças buscavam não apenas padronizar o jogo, mas também evitar disputas e mal-entendidos que prejudicavam o andamento das partidas. Ao adotar o arremesso com as mãos, o futebol criou uma marca própria, separando-se definitivamente do rugby. Desde então, a regra se mantém praticamente inalterada, sendo respeitada em todos os níveis do futebol mundial.

As regras atuais da cobrança de lateral

Segundo a International Football Association Board (IFAB), entidade responsável pelas regras do futebol, a cobrança de lateral deve obedecer aos seguintes critérios:

O jogador deve estar de frente para o campo; Parte de cada pé deve estar sobre a linha lateral ou no chão fora dela; A bola deve ser lançada com as duas mãos, partindo de trás da cabeça e passando por cima; Os adversários devem estar a no mínimo dois metros de distância do local da cobrança.

Caso alguma dessas regras seja desrespeitada, a cobrança é considerada ilegal e a posse de bola é entregue ao time adversário. Além disso, não é permitido marcar um gol diretamente em uma cobrança de lateral — se isso ocorrer, o lance é anulado e a jogada reiniciada com tiro de meta ou escanteio, dependendo de quem tocou na bola por último.

Por que manter essa regra?

Ao longo dos anos, a cobrança de lateral com as mãos tornou-se parte fundamental da identidade do futebol. Ela cria uma dinâmica diferente das outras reposições, permitindo lançamentos longos, movimentações táticas específicas e até jogadas ensaiadas próximas à área adversária. Alguns jogadores, inclusive, são especialistas nesse tipo de jogada e conseguem transformar um simples lateral em uma arma ofensiva.

Além disso, manter a cobrança com as mãos ajuda a controlar melhor o ritmo do jogo. Se fosse permitida com os pés, por exemplo, o lateral poderia se assemelhar a uma cobrança de falta e abrir margem para vantagens indevidas ou demora excessiva na reposição.

Curiosidades