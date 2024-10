Goleiro Diógenes esperou três anos para estrear pelo Santos

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 29/10/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Demorou três anos, mas o goleiro Diógenes, enfim, teve sua primeira oportunidade com a camisa do Santos. E a partida foi muito especial, já que o Peixe venceu o Ituano, fora de casa, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão e está perto de retornar à elite do Nacional.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Após a longa espera, o jogador de 23 anos ganhou vaga na partida em Itu graças à suspensão do titular Gabriel Brazão. Promovido ao time principal em 2021, o camisa 12 já havia sido relacionado para partidas do time, mas nunca saiu do banco de reservas.

- Confesso que estava bastante ansioso. O elenco e comissão me deram confiança. Precisava fazer o que vinha fazendo nos treinamentos. Antes do jogo todos conversaram comigo e, graças a Deus, pude ajudar a equipe a fazer um grande jogo - disse o goleiro, após a vitória do Santos, em Itu.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

No início deste ano, Diógenes estava entre os jogadores que poderiam ser negociados pelo clube, mas acabou reintegrado. Para fazer sua primeira partida com a camisa alvinegra, o arqueiro venceu a disputa com o veterano Renan, pois está com melhor condicionamento físico, já que o colega de posição ficou um mês afastado em razão de edema na panturrilha.

– Conheço ele desde 2021. Fazia parte com o João Paulo, Jonh, Jandrei e o Paulinho Mazoti. Sempre sendo um menino trabalhador, sério. Sempre gostei dele. Ainda mais com a lesão do Renan, não teve muita discussão sobre isso. Todos os jogadores trabalham sério todos os dias. Claro que tem o ritmo de jogo, um entrosamento pode faltar. Mas na parte física pode ter certeza que são jogadores completos - elogiou Fábio Carille.

Na próxima rodada, no entanto, a probabilidade é que o titular Gabriel retorne à meta santista.

Santos perto do retorno

O Peixe é líder com 62 pontos e pode garantir acesso à Série A já na próxima rodada, quando recebe o Vila Nova, na Vila Belmiro, no sábado (2), às 16h30, pela 35ª rodada da competição. Além de vencer o sexto colocado, o time comandado por Fábio Carille precisa secar o Ceará, quinto colocado com 54 pontos, e que enfrenta o Paysandu, no domingo (3). Se o time cearense vencer, o sonho do retorno do Peixe será adiado. Restam, ainda, quatro rodadas para o fim do campeonato.