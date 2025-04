Botafogo x Fluminense no Brasileirão: retrospecto

No Brasileirão, foram 60 jogos: 22 vitórias do Botafogo, 19 empates e 19 do Fluminense.

O Clássico Vovô começou no início do século XX.

Botafogo e Fluminense protagonizam um dos confrontos mais antigos e tradicionais do futebol brasileiro. Conhecido como Clássico Vovô, o duelo entre alvinegros e tricolores começou no início do século XX e se mantém como um dos grandes clássicos do Rio de Janeiro. No Campeonato Brasileiro, os números revelam um equilíbrio histórico impressionante. O Lance! relembra as estatísticas de Botafogo x Fluminense no Brasileirão.

Ao todo, Botafogo e Fluminense se enfrentaram 60 vezes pelo Brasileirão, com 22 vitórias do Botafogo, 19 empates e 19 triunfos do Fluminense. A equipe alvinegra marcou 65 gols, enquanto o tricolor balançou as redes 59 vezes. O retrospecto mostra um duelo equilibrado não apenas em vitórias e empates, mas também em gols e campanhas ao longo das décadas.

Estatísticas de Botafogo x Fluminense no Brasileirão

Desempenho por mando de campo

Jogos com mando do Botafogo:

30 partidas

12 vitórias do Botafogo

10 empates

8 vitórias do Fluminense

Jogos com mando do Fluminense:

30 partidas

11 vitórias do Fluminense

9 empates

10 vitórias do Botafogo

A divisão dos confrontos entre mandantes também revela equilíbrio: cada clube venceu mais vezes quando jogou em casa, mas não há domínio absoluto. Em ambos os lados, a média de gols por partida gira em torno de um gol por jogo, com o Botafogo apresentando leve vantagem no saldo.

Estatísticas e curiosidades

Botafogo:

72% dos jogos marcou gols 70% dos jogos sofreu gols Maior invencibilidade: 6 jogos Maior jejum sem vencer: 7 jogos Máximo de derrotas seguidas: 3

Fluminense:

70% dos jogos marcou gols 72% dos jogos sofreu gols Maior invencibilidade: 7 jogos Maior sequência de vitórias: 3 Maior jejum sem vencer: 6 jogos

Recordes do clássico Botafogo x Fluminense no Brasileirão

Maiores vitórias do Botafogo:

Em casa: 4 a 0 (Brasileirão 1973)

Fora: 4 a 1 (Brasileirão 2004)

Maiores vitórias do Fluminense:

Em casa: 3 a 1 (1975) e 2 a 0 (1975 e 2020)

Fora: 2 a 0 (1989 e 2007)

Resultado mais comum no clássico:

1 a 1 (ocorreu 8 vezes)

O confronto é marcado por duelos acirrados, decisões dramáticas e jogos de poucos gols, com destaque para os empates e placares magros. A rivalidade, no entanto, vai além dos números: é uma disputa que carrega tradição, história e identidade do futebol carioca.

Expectativa para os próximos capítulos de Botafogo x Fluminense

Com ambos os clubes vivendo momentos distintos em suas trajetórias recentes, o Clássico Vovô sempre representa mais do que três pontos: é uma batalha por orgulho, tradição e supremacia. A rivalidade segue viva nas arquibancadas, no campo e nas estatísticas.