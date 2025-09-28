Fluminense 1 x 4 Botafogo no Brasileirão 2004: show de Almir no Maracanã
Em 2 de outubro de 2004, o Botafogo atropelou o Flu por 4 a 1 no Maracanã.
- Matéria
- Mais Notícias
No dia 2 de outubro de 2004, um sábado à tarde, o Botafogo viveu uma das suas atuações mais marcantes no Campeonato Brasileiro daquele ano ao golear o Fluminense por 4 a 1, no Maracanã. O clássico não apenas afastou o Alvinegro da zona de rebaixamento, como também acabou com a invencibilidade tricolor como mandante e a sequência de oito jogos sem perder. O Lance! relembra Fluminense 1 x 4 Botafogo no Brasileirão 2004.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Para o Botafogo, a vitória teve um sabor especial: foi o primeiro triunfo em clássicos naquele Brasileirão e marcou a consolidação de uma fase positiva sob o comando de Paulo Bonamigo. Já o Fluminense, então dirigido por Alexandre Gama, viu suas chances de Libertadores ficarem ainda mais distantes.
Fluminense 1 x 4 Botafogo no Brasileirão 2004
O jogo: domínio alvinegro desde o início
Logo aos 10 minutos, o atacante Almir, titular devido à suspensão de Schwenck, abriu o placar aproveitando escorada de Gustavo após cobrança de escanteio. Pouco depois, aos 13 minutos, Ruy acertou um belo chute da entrada da área e ampliou.
O Fluminense tentou reagir com Ramon e Edmundo, mas encontrou dificuldades para superar a marcação do Botafogo. Aos 41 minutos, Ramon sofreu pênalti de Scheidt, e Edmundo converteu, diminuindo para o Tricolor: 2 a 1.
Segundo tempo: Ricardinho e Teti fecham a conta
Na etapa final, o jogo ficou aberto após as expulsões de Juan (Fluminense) e Scheidt (Botafogo). O Alvinegro, mesmo sem um de seus defensores, manteve-se perigoso nos contra-ataques.
Depois de desperdiçar algumas oportunidades, o atacante Ricardinho finalmente marcou aos 40 minutos, em belo chute após drible sobre Antônio Carlos: 3 a 1. Já nos acréscimos, aos 47, Teti, de pênalti sofrido por Ricardinho, fechou a goleada: 4 a 1 Botafogo.
Ficha técnica - Fluminense 1 x 4 Botafogo no Brasileirão 2004
- Data: 02/10/2004 (sábado)
- Competição: Campeonato Brasileiro – 2004
- Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Árbitro: Edílson Soares da Silva
Fluminense
Fernando Henrique; Arílson (Alessandro), Odvan, Antônio Carlos e Juan; Marciel, Diego, Ramon e Roger; Edmundo e Rodrigo Tiuí.
Técnico: Alexandre Gama
Botafogo
Jefferson; Ruy, Gustavo, Scheidt e Renatinho; Fernando, Túlio, Valdo e Almir (Rafael Marques); Ricardinho e Caio (Teti).
Técnico: Paulo Bonamigo
Gols
- 10’ – Almir (Botafogo) – 0x1
- 13’ – Ruy (Botafogo) – 0x2
- 41’ – Edmundo (pênalti) (Fluminense) – 1x2
- 85’ – Ricardinho (Botafogo) – 1x3
- 90’+2 – Teti (pênalti) (Botafogo) – 1x4
Cartões
- Amarelos: Juan, Diego (Fluminense); Almir, Gustavo, Scheidt (Botafogo)
- Vermelhos: Juan (Fluminense), Scheidt (Botafogo)
Consequências da partida
O resultado levou o Botafogo a 38 pontos, consolidando sua recuperação e dando confiança para a sequência do campeonato. Já o Fluminense permaneceu com 50 pontos, perdendo força na briga por vaga na Libertadores 2005.
O clássico ficou marcado como o dia em que Almir viveu sua tarde de protagonista no Maracanã, iniciando a goleada que deu ao Botafogo um dos resultados mais marcantes da temporada.
- Matéria
- Mais Notícias