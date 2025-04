Flamengo x Deportivo Táchira: confrontos na Libertadores

O confronto entre Flamengo x Deportivo Táchira na Copa Libertadores traz à memória duelos passados com claro domínio rubro-negro. Apesar do histórico limitado de jogos, a superioridade do Flamengo é evidente, com duas vitórias em dois jogos disputados. A expectativa para os próximos encontros é grande, especialmente pela busca do Mengão por mais um título continental e pela tradição do clube venezuelano na competição. O Lance! relembra os confrontos entre as equipes.

Flamengo x Deportivo Táchira: histórico de confrontos

Ao longo de todas as competições, Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentaram em apenas dois jogos, válidos pelas oitavas de final da Libertadores de 1991, com o Flamengo saindo vitorioso em ambas as ocasiões.

No primeiro confronto, disputado na Venezuela, o Flamengo demonstrou sua força ao vencer o Atlético Tachira (na época, o nome do clube) por 3 a 2. No jogo de volta, no Brasil, o domínio rubro-negro foi ainda maior, com uma goleada de 5 a 0 sobre a equipe venezuelana.

Resultados dos Confrontos entre Flamengo x Deportivo Táchira:

24 de abril de 1991 – Flamengo 5 x 0 Atlético Tachira – Oitavas de final da Libertadores 1991

16 de abril de 1991 – Atlético Tachira 2 x 3 Flamengo – Oitavas de final da Libertadores 1991

Retrospecto de confrontos:

Total de jogos: 2

Vitórias do Flamengo: 2

Vitórias do Deportivo Táchira: 0

Jogos em casa do Flamengo:

Jogos disputados: 1

Vitórias do Flamengo: 1

Jogos em casa do Deportivo Táchira:

Jogos disputados: 1

Vitórias do Flamengo: 1

Este histórico de 100% de aproveitamento do Flamengo, com um saldo de gols expressivo, indica um certo favoritismo para os próximos confrontos, mas a Libertadores sempre reserva surpresas e o Deportivo Táchira buscará reverter este retrospecto.

Próximos jogos

Deportivo Táchira x Flamengo: jogo na Venezuela

O primeiro confronto entre Deportivo Táchira e Flamengo pela fase de grupos da Copa Libertadores 2025 acontecerá na quinta-feira, 3 de abril, às 21h30 (horário de Brasília). A partida será disputada na casa do Deportivo Táchira, na Venezuela.

Flamengo x Deportivo Táchira: jogo no Brasil

O jogo de volta entre as equipes está marcado para a quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (horário de Brasília). O palco deste duelo será o estádio do Flamengo, no Brasil.

Estes dois jogos serão importantes para definir a situação do grupo na Libertadores e o Flamengo buscará manter seu histórico positivo contra o Deportivo Táchira.