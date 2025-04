Flamengo x LDU: confrontos pela Libertadores

O Flamengo é invicto no Maracanã contra a LDU, com 1 vitória e 1 empate.

O confronto entre Flamengo e LDU Quito reúne duas equipes tradicionais da América do Sul e já proporcionou duelos equilibrados pela Copa Libertadores. Até o momento, as equipes se enfrentaram quatro vezes pela principal competição continental, com vantagem do Flamengo, que soma duas vitórias, um empate e uma derrota. O Lance! te conta tudo sobre Flamengo x LDU.

Os jogos aconteceram em duas edições recentes da Libertadores: 2019 e 2021, ambas na fase de grupos. O Flamengo venceu os duelos em casa e também conquistou uma importante vitória em Quito. Por outro lado, a LDU também conseguiu uma vitória no Equador e arrancou um empate fora de casa.

Pelo histórico, o Flamengo marcou 9 gols e sofreu 7, mantendo um desempenho ofensivo forte mesmo atuando fora do Brasil. Já a LDU, apesar de não ter o mesmo aproveitamento em resultados, conseguiu sempre marcar gols, evidenciando o equilíbrio técnico entre os elencos.

Retrospecto de Flamengo x LDU pela Libertadores

Jogos: 4 Vitórias do Flamengo: 2 Empates: 1 Vitórias da LDU Quito: 1 Gols do Flamengo: 9 Gols da LDU Quito: 7

Flamengo x LDU na Libertadores: desempenho como mandante

Jogando em casa, o Flamengo soma 1 vitória e 1 empate, permanecendo invicto diante da LDU no Maracanã. Já a equipe equatoriana, atuando em seus domínios na altitude de Quito, tem 1 vitória e 1 derrota diante do time carioca.

Maiores vitórias do confronto

Maior vitória do Flamengo: 3 a 1 no Maracanã (Libertadores 2019)

Maior vitória da LDU: 2 a 1 em Quito (Libertadores 2019)

Maior vitória fora de casa do Flamengo: 3 a 2 em Quito (Libertadores 2021)

Maior vitória fora de casa da LDU: ainda não venceu como visitante

Todos os jogos entre Flamengo x LDU pela Libertadores

13/03/2019 – Flamengo 3x1 LDU Quito

Local: Maracanã – Fase de grupos da Libertadores 2019

Vitória do Flamengo

24/04/2019 – LDU Quito 2x1 Flamengo

Local: Casa Blanca – Fase de grupos da Libertadores 2019

Vitória da LDU Quito

04/05/2021 – LDU Quito 2x3 Flamengo

Local: Casa Blanca – Fase de grupos da Libertadores 2021

Vitória do Flamengo

19/05/2021 – Flamengo 2x2 LDU Quito

Local: Maracanã – Fase de grupos da Libertadores 2021

Empate