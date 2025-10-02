O primeiro tempo teve intensidade com seis gols em 45 minutos.

O time fez gols por André Bahia (duas vezes), Ibson, Whelliton, Athirson e Felipe.

Flamengo venceu o Cruzeiro por 6 a 2 em 19 de dezembro de 2004, evitando rebaixamento.

O dia 19 de dezembro de 2004 entrou para a história do Flamengo como o jogo da sobrevivência. Em um Campeonato Brasileiro de 46 rodadas, o Rubro-Negro chegou à última jornada sob risco de rebaixamento. No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o time precisava vencer o Cruzeiro para não depender de outros resultados. E não apenas venceu: goleou por 6 a 2, em uma das atuações mais marcantes da década. O Lance! relembra Flamengo 6 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2004.

O time comandado por Andrade contou com gols de André Bahia (duas vezes), Ibson, Whelliton, Athirson e Felipe, em tarde de total intensidade ofensiva. O Cruzeiro, que marcou com Fred e Héctor Tapia, até ensaiou equilibrar no primeiro tempo, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do Flamengo.

A vitória não apenas evitou o que seria o primeiro rebaixamento da história do clube, como também ficou marcada como símbolo de superação de um elenco limitado, mas que mostrou raça e resposta em campo quando mais precisava. Para a torcida, aquele 6 a 2 é lembrado até hoje como um jogo de alívio e emoção.

Flamengo 6 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2004

O primeiro tempo eletrizante

O Flamengo começou a partida pressionando e, em menos de 30 minutos, já vencia por 3 a 0. André Bahia, zagueiro, surpreendeu ao marcar duas vezes, aos 27 e 42 minutos. Entre eles, Ibson, revelado na base rubro-negra, também deixou sua marca. Ainda antes do intervalo, Whelliton ampliou, mas o Cruzeiro reagiu: Fred descontou e, nos acréscimos, Héctor Tapia fez o segundo, deixando o placar em 4 a 2 no intervalo.

Foi um primeiro tempo frenético, com seis gols em 45 minutos, refletindo a tensão de um jogo decisivo.

A confirmação da permanência

No segundo tempo, o Flamengo manteve o controle e matou o jogo. Athirson, ídolo que voltava ao clube, fez o quinto gol aos 31 minutos. Já nos acréscimos, Felipe, camisa 10, fechou a goleada em 6 a 2, sacramentando a festa rubro-negra no interior do Rio.

O resultado significou muito mais que três pontos: foi a certeza de que o Flamengo permaneceria na Série A, evitando o vexame do rebaixamento. A comemoração foi de título, com jogadores e torcida celebrando a manutenção na elite.

O peso histórico da goleada do Flamengo

O Brasileirão de 2004 foi turbulento para o Flamengo, que passou por trocas de técnico, elenco instável e brigas contra a degola. A goleada sobre o Cruzeiro se tornou símbolo de um time que, mesmo em crise, mostrou grandeza. Anos depois, a partida ainda é lembrada como “o jogo da salvação”, tão importante quanto conquistas para muitos torcedores.

Ficha técnica - Flamengo 6 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2004

Flamengo 6 x 2 Cruzeiro

Data: 19 de dezembro de 2004, domingo

Local: Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda-RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro – 46ª rodada

Árbitro: Rodrigo Cintra (SP)

Gols:

André Bahia, aos 27’ e 42’ do 1ºT (Flamengo)

Ibson, aos 33’ do 1ºT (Flamengo)

Whelliton, aos 35’ do 1ºT (Flamengo)

Fred, aos 37’ do 1ºT (Cruzeiro)

Héctor Tapia, aos 45’ do 1ºT (Cruzeiro)

Athirson, aos 31’ do 2ºT (Flamengo)

Felipe, aos 46’ do 2ºT (Flamengo)

Flamengo: Júlio César; Júnior Baiano, André Bahia e China; Júnior, Roger Guerreiro, Zinho, Douglas Silva e Ibson; Whelliton e Felipe. Técnico: Andrade.

Cruzeiro: Doni; Régis, Gladstone, Bruno Quadros e Alessandro; Augusto Recife, Jardel, Wagner e Sandro; Jussiê e Fred. Técnico: Ney Franco.