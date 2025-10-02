Flamengo 6 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2004; massacre garante Série A
Fla goleia o Cruzeiro e se salva do rebaixamento em tarde histórica, em 2004.
O dia 19 de dezembro de 2004 entrou para a história do Flamengo como o jogo da sobrevivência. Em um Campeonato Brasileiro de 46 rodadas, o Rubro-Negro chegou à última jornada sob risco de rebaixamento. No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o time precisava vencer o Cruzeiro para não depender de outros resultados. E não apenas venceu: goleou por 6 a 2, em uma das atuações mais marcantes da década. O Lance! relembra Flamengo 6 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2004.
O time comandado por Andrade contou com gols de André Bahia (duas vezes), Ibson, Whelliton, Athirson e Felipe, em tarde de total intensidade ofensiva. O Cruzeiro, que marcou com Fred e Héctor Tapia, até ensaiou equilibrar no primeiro tempo, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do Flamengo.
A vitória não apenas evitou o que seria o primeiro rebaixamento da história do clube, como também ficou marcada como símbolo de superação de um elenco limitado, mas que mostrou raça e resposta em campo quando mais precisava. Para a torcida, aquele 6 a 2 é lembrado até hoje como um jogo de alívio e emoção.
Flamengo 6 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2004
O primeiro tempo eletrizante
O Flamengo começou a partida pressionando e, em menos de 30 minutos, já vencia por 3 a 0. André Bahia, zagueiro, surpreendeu ao marcar duas vezes, aos 27 e 42 minutos. Entre eles, Ibson, revelado na base rubro-negra, também deixou sua marca. Ainda antes do intervalo, Whelliton ampliou, mas o Cruzeiro reagiu: Fred descontou e, nos acréscimos, Héctor Tapia fez o segundo, deixando o placar em 4 a 2 no intervalo.
Foi um primeiro tempo frenético, com seis gols em 45 minutos, refletindo a tensão de um jogo decisivo.
A confirmação da permanência
No segundo tempo, o Flamengo manteve o controle e matou o jogo. Athirson, ídolo que voltava ao clube, fez o quinto gol aos 31 minutos. Já nos acréscimos, Felipe, camisa 10, fechou a goleada em 6 a 2, sacramentando a festa rubro-negra no interior do Rio.
O resultado significou muito mais que três pontos: foi a certeza de que o Flamengo permaneceria na Série A, evitando o vexame do rebaixamento. A comemoração foi de título, com jogadores e torcida celebrando a manutenção na elite.
O peso histórico da goleada do Flamengo
O Brasileirão de 2004 foi turbulento para o Flamengo, que passou por trocas de técnico, elenco instável e brigas contra a degola. A goleada sobre o Cruzeiro se tornou símbolo de um time que, mesmo em crise, mostrou grandeza. Anos depois, a partida ainda é lembrada como “o jogo da salvação”, tão importante quanto conquistas para muitos torcedores.
Ficha técnica - Flamengo 6 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2004
Flamengo 6 x 2 Cruzeiro
Data: 19 de dezembro de 2004, domingo
Local: Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda-RJ)
Competição: Campeonato Brasileiro – 46ª rodada
Árbitro: Rodrigo Cintra (SP)
Gols:
- André Bahia, aos 27’ e 42’ do 1ºT (Flamengo)
- Ibson, aos 33’ do 1ºT (Flamengo)
- Whelliton, aos 35’ do 1ºT (Flamengo)
- Fred, aos 37’ do 1ºT (Cruzeiro)
- Héctor Tapia, aos 45’ do 1ºT (Cruzeiro)
- Athirson, aos 31’ do 2ºT (Flamengo)
- Felipe, aos 46’ do 2ºT (Flamengo)
Flamengo: Júlio César; Júnior Baiano, André Bahia e China; Júnior, Roger Guerreiro, Zinho, Douglas Silva e Ibson; Whelliton e Felipe. Técnico: Andrade.
Cruzeiro: Doni; Régis, Gladstone, Bruno Quadros e Alessandro; Augusto Recife, Jardel, Wagner e Sandro; Jussiê e Fred. Técnico: Ney Franco.
