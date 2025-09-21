Flamengo venceu o Vasco por 4 a 0 na Copa João Havelange em 27 de outubro de 2000.

O Maracanã recebeu cerca de 60 mil torcedores no dia 27 de outubro de 2000 para mais um clássico dos milhões pela Copa João Havelange. Flamengo e Vasco entraram em campo em momentos distintos: o Rubro-Negro buscava afirmação, enquanto o Cruzmaltino brigava entre os líderes da competição. Mas o que se viu foi uma noite mágica para o time de Zagallo, que não deu chances ao rival e venceu com autoridade por 4 a 0. O Lance! relembra Flamengo 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2000.

Flamengo 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2000

O grande nome da partida foi o meia sérvio Dejan Petkovic. Com seu talento e visão de jogo, ditou o ritmo ofensivo e marcou dois gols, deixando a defesa vascaína completamente perdida. Além dele, o jovem Adriano, ainda em início de carreira, mostrou sua força física e faro de gol ao balançar as redes. Para completar, Edílson, o “Capetinha”, fechou a conta com um gol de pênalti, coroando a atuação impecável.

O Vasco, comandado por Oswaldo de Oliveira, entrou em campo com craques como Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário e Viola, mas não conseguiu se impor. A defesa, com Odvan e Júnior Baiano, teve uma de suas noites mais frágeis, sofrendo com a velocidade e intensidade rubro-negra. Romário, isolado, pouco conseguiu produzir diante da marcação firme de Gamarra e Juan.

A goleada teve sabor especial para o torcedor flamenguista, não apenas pelo placar, mas pela forma dominante como foi construída. O time controlou as ações desde o início, criou as principais oportunidades e não deu margem para reação. Foi uma vitória emblemática, que ficou marcada como um dos grandes clássicos da virada do século.

O jogo minuto a minuto

Aos 28 minutos do primeiro tempo, Petkovic abriu o placar com uma cobrança de falta precisa, no ângulo de Helton. O gol incendiou o Maracanã e deu confiança ao Flamengo. Na volta do intervalo, o Rubro-Negro ampliou: aos 53, Adriano recebeu passe em profundidade, ganhou da zaga na corrida e finalizou com categoria para fazer 2 a 0.

continua após a publicidade

O show de Petkovic continuou. Aos 63 minutos, o sérvio arriscou de fora da área e marcou um golaço, o terceiro da noite. O golpe final veio aos 85: Edílson foi derrubado na área e ele mesmo converteu a penalidade, fechando a goleada em 4 a 0 e consolidando uma das maiores vitórias do Flamengo sobre o Vasco naquele período.

Ficha técnica - Flamengo 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2000

Flamengo 4 x 0 Vasco

Data: 27/10/2000

Competição: Copa João Havelange – 1ª fase

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 60.000 torcedores

Gols: Petkovic (28’/1T e 18’/2T), Adriano (8’/2T), Edílson (40’/2T, pênalti).

Flamengo: Júlio César; Juan, Gamarra, Athirson e Jorginho Araújo; Leandro Ávila, Rocha, Maurinho e Petkovic; Adriano e Edílson.

Técnico: Mário Zagallo.

Vasco: Helton; Clébson, Henrique, Júnior Baiano e Odvan; Paulo Miranda, Jorginho Paulista, Juninho Pernambucano e Juninho Paulista; Romário e Viola.

Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Um clássico inesquecível

O Flamengo não apenas venceu: dominou o Vasco do início ao fim. Petkovic viveu uma noite de maestro, Adriano mostrou a força de um futuro ídolo e Edílson confirmou seu espírito decisivo. Para o torcedor rubro-negro, aquele 4 a 0 foi uma vitória histórica, lembrada até hoje como um dos capítulos mais marcantes do clássico dos milhões.