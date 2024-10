Jogadores com mais gols pela Seleção da Espanha

David Villa é o maior goleador da história da Espanha (Foto: Juan Carlos Cárdenas / Arquivo Lance!)







08/10/2024

Diferentemente da lista dos jogadores com mais jogos pela Espanha, que é recheada com atletas que jogaram pelo país durante o final da década de 2000 e década de 2010, a lista com os jogadores com mais gols pela Espanha é muito mais bem distribuída historicamente e o Lance! te mostra os 10 maiores goleadores da Seleção Espanhola.

O jogador com mais gols pela Espanha é o atacante David Villa (Foto: AFP)

Confira a lista com os 10 jogadores com mais gols pela Espanha

10º lugar: Alfredo di Stéfano - 23 gols

Jogador icônico da década de 1950, Alfredo Di Stéfano é o décimo colocado da lista dos jogadores com mais gols pela Espanha. Em 31 jogos, o atleta marcou 23 gols pela equipe nacional. Nascido em Buenos Aires, ele jogou pelas seleções da Argentina e da Espanha, participando de uma Copa do Mundo com a camisa vermelha.

9º lugar: Sergio Ramos - 23 gols

Sergio Ramos, jogador com mais partidas pela Seleção Espanhola, aparece em nono na lista, com os mesmos 23 gols de Di Stéfano. O zagueiro precisou de 180 jogos para marcar a quantia, vencendo duas Euros e uma Copa do Mundo durante este período.

8º lugar: Emilio Butragueño - 26 gols

Participante de duas Eurocopas e duas Copas do Mundo com a Espanha, Emilio Butragueño é o oitavo jogador com mais gols pela Espanha. O atacante marcou 26 gols em 69 partidas disputadas com sua equipe nacional.

7º lugar: Fernando Morientes - 27 gols

Atacante com passagens por Mônaco, Real Madrid e Liverpool, Fernando Morientes marcou 27 gols em 47 oportunidades pela Espanha, ficando em sétimo lugar da lista. Ele não ganhou nenhum título com a equipe, mas disputou duas Copas do Mundo, além de uma Eurocopa e uma Olimpíadas.

6º lugar: Fernando Hierro - 29 gols

O sexto jogador com mais gols pela Espanha é o zagueiro, Fernando Hierro. Atleta do Real Madrid durante muito tempo, ele marcou 29 gols em 89 jogos pela seleção de seu país. Ele participou da Copa do Mundo em quatro oportunidades e também da Euro em outras duas.

5º lugar: David Silva - 35 gols

O quinto colocado na lista é David Silva. Ídolo do Manchester City, o meia marcou 35 gols em 125 partidas por sua equipe nacional, estando nos elencos vencedores da Euro 2008 e 2012, além da Copa do Mundo de 2010.

Campeão da Euro 2024, Álvaro Morata é o quarto maior goleador da história da Espanha (Foto: Georgi Licovski/EFE/EPA)

4º lugar: Álvaro Morata - 36 gols

O quarto jogador com mais gols pela Espanha é o atacante Álvaro Morata, com 36 gols em 80 jogos. O atleta ganhou a Euro de 2024 sendo o capitão da equipe, além de também ter conquistado a UEFA Nations League em uma oportunidade. Ele também jogou uma Copa do Mundo, além de três Eurocopas.

3º lugar: Fernando Torres - 38 gols

Abrindo o pódio da lista, Fernando Torres aparece com 38 gols em 110 partidas pela Seleção Espanhola. Ele esteve nos elencos bicampeão da Euro em 2008 e 2012 e no campeão da Copa do Mundo de 2010.

2º lugar: Raúl - 44 gols

Em segundo lugar da lista dos jogadores com mais gols pela Espanha, Raúl aparece com 44 gols marcados em 102 oportunidades. Ídolo do Real Madrid, o atacante não conquistou nenhum título pela Seleção Espanhola, mas disputou três Copas do Mundo, além de duas Eurocopas e uma Olimpíadas.

1º lugar: David Villa - 59 gols

O jogador com mais gols pela Espanha é o atacante David Villa, com 59 gols em 98 partidas. Com boas passagens por Valencia, Barcelona e Atlético de Madrid, o atleta fez parte do elenco campeão do mundo em 2010 e da Europa em 2012.