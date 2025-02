O calendário feminino brasileiro de 2025 terá uma gravde novidade: a Copa do Brasil. Técnico do RB Bragantino, Humberto Simão analisou positivamente mais uma competição, principalmente visando o avanço do esporte no país.

O novo torneio contará com 64 equipes das três divisões do Brasileirão - sendo 16 clubes da primeira divisão, 16 clubes da segunda e 32 clube da terceira divisão - e terá início em 14 de maio.

- Ter mais uma competição a nível nacional é muito importante para o desenvolvimento do futebol feminino. Ainda mais sendo uma competição bem democrática que permite equipes de diferentes divisões se enfrentarem. Com certeza é um marco importante na nossa modalidade que vai trazer muitos benefícios a longo prazo - disse Humberto Simão.

No Massa Bruta desde 2021, Humberto Simão está no comando técnico do time principal feminino desde setembro de 2023. Desde então, foram 35 jogos, sendo 16 vitórias, 11 empates e nove derrotas.

Na última edição do Brasileiro Feminino, o treinador fez história ao levar as Bragantinas às quartas de final do torneio pela primeira vez na história. Agora, Humberto Simão reforça a qualificação no elenco do clube diante do aumento no número de jogos nesta temporada.

- Nós investimos muito num elenco forte. Não somente 11 titulares porque entendemos que precisamos estar muito preparados para jogar no mais alto nível em todas as competições. Sendo assim, encaramos de uma maneira natural e benéfico o aumento de jogos e da competitvidade. Afinal, quanto mais jogos em mais alto nível, mais os times irão se desenvolver e, consequentemente, todo o futebol feminino.

Sobre a Copa do Brasil Feminina

O formato será semelhante ao da competição masculina. A primeira fase será composta apenas por clubes do Brasileirão A3, sendo os 32 times divididos em dois grupos, onde 16 passarão em confronto mata-mata.

Na segunda fase, serão os 16 classificados da terceira divisão e os times do Brasileirão A2. Os duelos também serão em mata-mata, bem como na terceira fase, onde quem participará serão os times classificados da segunda fase com os 16 times do Brasileirão A1.

As equipes que avançarem, irão para a quarta fase, que será no formato conhecido da Copa do Brasil masculina, que seguirá com confrontos de oitavas de final, quartas, semifinais e final, sempre se mantendo como jogo único.

