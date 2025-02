Reforço do time feminino do Flamengo para a temporada 2025, a zagueira Flávia Mota afirmou que vive a realização de um sonho ao vestir a camisa rubro-negra. Natural de Manacapuru, no Amazonas, a defensora de 24 anos mira um período vitorioso no clube carioca.

- Estou muito confiante em relação às nossas chances de realizar uma ótima temporada. O Flamengo se fortaleceu e certamente será um dos postulantes ao título das competições que disputar. É uma honra jogar aqui e espero que o ano seja maravilhoso - disse.

Nos dois últimos anos Flávia esteve no Palmeiras, time pelo qual foi vice-campeã da Copa Libertadores. Antes disso, atuou por Red Bull Bragantino e América Mineiro. A atleta, que teve passagem pelas divisões de base da seleção brasileira, acredita que já acumulou boa experiência no futebol.

- Tenho muito a viver no esporte e a aprender na minha profissão. Entretanto, mesmo em poucos anos, já conquistei coisas importantes no futebol e isso me tornou mais madura. Hoje defendo o clube de maior torcida do país e sei da responsabilidade que já tenho. Estou tranquila, mas ciente do que preciso fazer - encerrou.

Números de Flávia Mota na carreira

109 jogos disputados 1 gol marcado 1 assistência

Elenco do Flamengo Feminino

GOLEIRAS: Karol Alves, Barbieri, Vivi Holzel DEFENSORAS: Monalisa, Fabi Simões, Daiane, Thais Regina, Núbia, Sorriso, Flávia Mota, Diovanna, Jucinara, Gisseli, Chai MEIO-CAMPISTA: Kaylane, Thaisa, Louvain , Djeni, Fernanda, Ju Ferreira, Driely ATACANTES: Laysa, Crivelari, Cristiane, Glaucia

Compromissos do Flamengo Feminino